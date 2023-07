Deux tornades ont touché terre dans le Sud-Ouest la semaine dernière

Des chercheurs du projet Northern Tornadoes (NTP) de l'Université Western ont conclu que des tornades avaient touché le sol près de South Buxton à Chatham-Kent et de Pétrolia dans le comté de Lambton jeudi dernier.

Selon leur enquête, celle qui a frappé South Buxton était une tornade de catégorie EF1 sur l'échelle de Fujita. Elle était accompagnée de vents qui ont atteint des vitesses maximales de 175 km/h.

Sa trajectoire de 10,5 km s'étendait de North et South Buxton jusqu'à Dealtown, sur les rives du lac Érié.

Sur son passage, elle a endommagé des toits de maisons, des arbres et des champs.

Aaron Jaffe, chercheur en ingénierie du projet Northern Tornadoes de l'Université Western, pose devant l'une des maisons endommagées près de South Buxton. Photo : CBC/Michelle Both

Selon Aaron Jaffe, chercheur en ingénierie au NTP, l'une des maisons situées sur la trajectoire de la tornade a subi d'importants dégâts structurels.

Nous avons parlé aux propriétaires et, tout bien considéré, ils étaient de bonne humeur. Ils étaient simplement heureux que leur famille n'ait pas été blessée dans l'événement, et c'est ce qui compte le plus , rapporte-t-il.

La tornade de catégorie EF0 qui a frappé près de Petrolia a suivi une trajectoire plus restreinte de 2,91 km, selon le NTP. Les vents qui ont atteint une vitesse maximale de 115 km/h ont emporté avec eux des parties du toit d'une grande, des arbres et un poteau supportant une ligne électrique.

Un atelier d'usinage près de Wilkesport, dans le comté de Lambton, a été touché par une rafale descendante EF0. Une enquête du Northern Tornadoes Project a révélé que les vents ont atteint 130 km/h. Photo : Projet Northern Tornadoes

En plus des tornades, les chercheurs ont indiqué que quatre rafales descendantes se sont produites le 20 juillet.

Selon Aaron Jaffe, une rafale descendante se produit lorsqu'une masse d'air frappe le sol en un point et se propage, causant des dégâts dans toutes les directions. Une tornade frappe le sol et continue de se déplacer, causant des dégâts le long d'une trajectoire plus étroite.

Les rafales descendantes ont été enregistrées à Alvinston, Wilkesport, Wardsville et Point Edward-Sarnia.

