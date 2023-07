Hockey subaquatique : deux athlètes de la région participent à un championnat mondial

Depuis le 22 juillet se déroule la 21e édition du Championnat du monde de hockey subaquatique en Australie. Deux athlètes originaires d'Alma, les frères Charles et Jean-Sébastien Savard, participent à cette importante compétition de ce sport, qui est bien méconnu.

Jean-Charles fait partie de l'équipe masculine senior alors que Charles est capitaine de l'équipe élite.

Ce sport inusité se joue au fond d’une piscine, à une profondeur de deux à trois mètres. Comme le hockey sur glace, deux équipes de six joueurs s’affrontent, mais ils sont plutôt équipés de palmes, masques et tubas. La rondelle se trouve quant à elle au fond de l’eau.

Le bâton, d’une trentaine de centimètres, se tient à une seule main, ce qui permet d’avoir une bonne mobilité, selon Charles Savard.

C'est un sport qui est super intéressant, qui est très différent des autres sports. [...] C'est un sport qui nous a appelés pour une autre carrière post-natation , a indiqué l’athlète, qui est aussi capitaine de l’équipe canadienne masculine élite de hockey subaquatique, au micro de Place publique.

Maîtrise de l’apnée

Selon lui, la maîtrise de l’apnée est primordiale. Pour arriver à devenir un bon hockeyeur subaquatique, il faut s'entraîner plusieurs heures par semaine dans une piscine et en salle d’entraînement.

Ça va être environ des 10 à 15 secondes sans respirer sous l'eau, ce qui est accessible à tout le monde. Ce qui est important, c'est quand on retourne à la surface. Il faut qu'on reste là le moins longtemps possible et qu'on soit capable de retourner au fond de la piscine. Donc si on est capable de reprendre notre souffle en deux à trois secondes et retourner au fond, c'est vraiment là qu'on va performer , a indiqué l’athlète, qui participe pour une troisième fois au Championnat du monde de hockey subaquatique.

Ouvrir en mode plein écran Le capitaine de l'équipe masculine élite qui représente le Canada, Charles Savard, est originaire d'Alma et pratique ce sport depuis un peu plus de 10 ans. Photo : Gracieuseté

Un sport méconnu

Comme le sport est méconnu, participer à des entraînements comporte son lot de défis. La plupart des athlètes canadiens qui prennent part au championnat se trouvent en Ontario. Dans une année de championnat, ils doivent se rassembler de huit à dix fois par année.

C’était un petit peu plus facile de se voir plus souvent. On n'a pas beaucoup de financement. Ça fait que chaque déplacement apporte ses coûts. C’est plus difficile que pour des pays qui sont plus petits, lorsque la majorité de joueurs habitent la même ville, donc ils peuvent jouer ensemble plusieurs fois par semaine , a fait valoir Charles Savard.

Ouvrir en mode plein écran Le Canada a également une équipe masculine senior en compétition au Championnat du monde en Australie. Parmi les membres, on retrouve l'Almatois Jean-Sébastien Savard qui est le frère de Charles, capitaine de l'équipe élite. Photo : Gracieuseté

L’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Colombie sont parmi les meilleures équipes à l’heure actuelle, a-t-il ajouté.

Le championnat se clôturera le 30 juillet.