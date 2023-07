Une compagnie aérienne nie toute responsabilité dans la mort d’une Manitobaine

La compagnie aérienne Keewatin Air conteste les allégations de négligence énumérées dans une poursuite judiciaire impliquant la mort d’une patiente manitobaine, Krystal Mousseau en 2021.

Cette dernière est morte le 25 mai 2021 des suites de la COVID-19, après qu'une tentative de la transporter en Ontario par voie aérienne ait échouée.

La mère de Krystal Mousseau, Elaine Mousseau, poursuit en justice tous ceux qui étaient impliqués dans le soin de cette dernière, incluant Keewatin Air. Elle allègue que la mort de sa fille a été causée par une série de mauvaises planifications et de décisions, ainsi que le manque d’équipements médicaux et le manque de personnel soignant qualifié.

Aucune de ces allégations faites dans la déclaration de réclamation ou les déclarations de défense n'a été prouvée devant le tribunal.

Dans une déclaration de défense déposée en mai, Keewatin Air nie plusieurs allégations faites par Elaine Mousseau. Sa mère affirmait, entre autres, que Krystal Mousseau était dans un état stable lorsque les employés de Keewatin Air sont arrivés.

La déclaration de défense indique que l'état de Krystal Mousseau n'était pas stable, il était précaire, nécessitant plusieurs médicaments et traitements médicaux en soins intensifs .

La compagnie aérienne ajoute que ses employés avaient la formation et l'expérience appropriées pour fournir des soins d'urgence, ainsi que l'équipement médical et les médicaments nécessaires.

Aucun manquement au devoir de soins, disent les autorités

Soins communs, Prairie Mountain Health et le Centre de santé régional de Brandon sont aussi nommés dans cette poursuite judiciare et nient également ces allégations. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas manqué à leur devoir de soins lors de la prise en charge de Krystal Mousseau.

Elaine Mousseau allègue également que le gouvernement manitobain a failli à son devoir de soins de plusieurs manières, notamment en laissant perdurer la pénurie de lits en soins intensifs.

Le gouvernement provincial soutient cependant qu'il ne peut pas être poursuivi pour négligence, car les allégations font référence à des décisions politiques de fond, qui reflètent divers facteurs sociaux, économiques et politiques , selon les documents judiciaires.

Le Manitoba affirme que la loi provinciale, plus précisément la Loi sur la gouvernance et la responsabilisation du système de santé, concerne l'intérêt public plus large et ne crée pas de devoir de soins envers une personne particulière .

Avec les informations de Sarah Petz