Saskatoon accueille la 11e conférence internationale sur les isotopes

La 11e Conférence internationale sur les isotopes se tient du 23 au 27 juillet 2023 à Saskatoon. Cet événement a été organisé par le Conseil mondial des isotopes et réunit plus de 300 experts de la médecine venus de partout dans le monde.

Selon le directeur général du Centre canadien d'innovation nucléaire Sylvia Fedoruk, John Root, le choix de la Ville de Saskatoon n'est pas fortuit. En effet, la province jouit d'une bonne réputation en matière de médecine moléculaire.

Lorsqu'on entend des gens recevoir une radiothérapie ou une thérapie au cobalt, il faut savoir qu’elle a été mise au point ici même à Saskatoon , explique John Root.

Ce rassemblement scientifique qui regroupe plus de 30 pays porte sur le thème les isotopes qui nous entourent, leurs applications et au-delà .

Les isotopes sont définis comme des versions différentes d'un atome, chaque atome pouvant avoir un ou plusieurs isotopes.

À travers cette conférence, les chercheurs internationaux cherchent à comprendre et expliquer les dernières avancées dans le domaine des sciences.

Publicité

Il peut y avoir plus ou moins de neutrons dans le noyau et il s'agit du même atome, mais ils ont des poids différents, certains sont plus lourds, d'autres plus légers. C’est ce qu'on appelle des isotopes. Donc le même atome, des poids différents, un nombre différent de neutrons , ajoute John Root.

À noter que la Ville de Saskatoon a été choisie après d'âpres compétitions entre la Chine, l’Italie ou encore la France.

Selon un représentant de Développement économique des Prairies du Canada, cet événement est l’occasion de montrer que la Saskatchewan contribue aux avancées scientifiques et à la médecine à travers le monde.

Avec les informations de Fatoumata Traore