Fin aux subventions d’énergies fossiles : la Saskatchewan examine la décision d’Ottawa

Le gouvernement de la Saskatchewan indique qu’il examine la décision d’Ottawa de mettre fin à certaines subventions au secteur pétrolier et gazier

Les informations disponibles établissent des critères, mais ne fournissent pas de détails sur les programmes qui seront réellement affectés , a déclaré Jim Reiterm, le ministre de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan

Lundi, le gouvernement fédéral a dévoilé son plan d'élimination progressive des subventions.

Nous éliminons les subventions pour produire des combustibles fossiles au Canada, à moins que ces subventions ne visent à décarboniser les émissions du secteur , a déclaré le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

Le membre du conseil d'administration de la Société environnementale de la Saskatchewan, Peter Prebble, salue cette décision du gouvernement fédéral.

Publicité

Il s'agit d'un pas important vers une bonne politique sur les changements climatiques au Canada. Cette étape fait l'objet de discussions depuis maintenant 14 ans lors de réunions internationales, et le Canada est le premier pays du G7 et du G20 à établir un cadre pour la suppression progressive des subventions aux combustibles fossiles jugées inefficaces , se réjouit-il.

L'impact du changement climatique est une réalité de nos jours , ajoute Peter Prebble en s'appuyant sur les feux de forêt qui sévissent dans une bonne partie du pays, comme exemple.

Avec cette mesure, dit-il, l'industrie pétrolière et gazière en Saskatchewan devra se financer davantage sans l'aide du gouvernement fédéral. Selon lui, le secteur pétrolier doit aussi investir plus dans le nettoyage des sites pétroliers et gaziers non fonctionnels.

Même si le ministre Jim Reiter n'a pas encore indiqué si la Saskatchewan suivra l’exemple d’Ottawa, Peter Prebble ne s'attend pas à ce que la province se plie à cette décision.

Dans un communiqué, la présidente de l'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), Lisa Baiton, a déclaré que l'organisation est généralement alignée sur le cadre publié par le gouvernement fédéral lundi.

Publicité

La demande mondiale d'énergie augmente et le pétrole et le gaz naturel continueront de jouer un rôle essentiel dans le bouquet énergétique bien au-delà de 2050. Tant que le monde aura besoin de pétrole et de gaz naturel, il devrait s'agir d'énergie canadienne à faibles émissions , précise Lisa Baiton.

Le professeur adjoint au Département d'économie de l’Université de Regina, Brett Dolte indique que la production et l'utilisation du pétrole et du gaz seront économiquement efficaces si nous supprimons les subventions gouvernementales et si nous facturons également les dommages causés par les émissions de gaz à effet de serre .

Le gouvernement canadien a calculé que chaque tonne d'émissions de gaz à effet de serre crée des dommages économiques de plus de 250 $ par tonne d'équivalent en dioxyde de carbone (CO2e) , explique-t-il . Les subventions agissent comme une taxe négative sur le carbone et encouragent les activités polluantes, ce qui n'est pas économiquement efficace ou rationnel à une époque d'accélération du changement climatique. Les subventions sont bien mieux dépensées pour des technologies propres qui peuvent réduire la demande de pétrole et de gaz.

En mars dernier, le projet de loi Saskatchewan First , qui vise à affirmer la compétence de la province sur les ressources naturelles, a été adopté. Selon le gouvernement, cette loi protège la province contre les ingérences constitutionnelles du gouvernement fédéral.

Avec les informations de Zoe CLIN