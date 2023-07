Jacob Roy vice-champion canadien junior en vélo de montagne

À sa première année junior, Jacob Roy (Équipe Ponsse) est monté deux fois sur le podium aux championnats canadiens de vélo de montagne, disputés du 20 au 23 juillet à Kentville, en Nouvelle-Écosse.

L’athlète d'Amos a d’abord été sacré vice-champion canadien dans l'épreuve du circuit court, jeudi, avec une 2e position, puis il a décroché la 3e place à l’épreuve de cross-country olympique, samedi. L’an dernier, il avait remporté les deux titres chez les cadets U17.

Son frère et coéquipier Xavier Roy, qui courait dans la catégorie des moins de 23 ans, a terminé 8e au circuit court.

Du côté féminin, la Valdorienne d’origine Cindy Montambault a pris le 4e rang au cross-country olympique, après avoir bataillé jusqu’à la toute fin pour une place sur le podium en catégorie Élite.

« Mon choix de pneus pour ces conditions hyper glissantes était parfait. J’avais de la grip, les jambes et le mental étaient au rendez-vous et j’ai tellement eu de plaisir à courser, possiblement dans mon top 5 », a-t-elle exprimé sur ses réseaux sociaux.

Un bond de 19 échelons pour Olivia Baril

En vélo sur route, Olivia Baril (UAE Team ADQ) a grandement amélioré son classement au Tour de France féminin lors de la deuxième étape, qui s’est terminée sous la pluie, lundi.

Ouvrir en mode plein écran Olivia Baril est présentement la meilleure Canadienne au Tour de France féminin. (Photo d'archives) Photo : Curtis Comeau

La cycliste de Rouyn-Noranda a franchi l’arrivée en 24e place, à 8 secondes de la gagnante, l’Allemande Liane Lippert (Movistar Team). Elle a aussi contribué aux succès de sa coéquipière, l’Italienne Silvia Persico, qui a pris le 3e rang lors de cet éprouvant parcours technique et montagneux de 152 kilomètres entre Clermont-Ferrand et Mauriac.

C'est une meilleure journée pour l'équipe. Silvia a tenté d'y aller pour la victoire d'étape et quant à moi, j'ai suivi plusieurs attaques dangereuses plus tôt dans la course. J'ai vraiment eu de meilleures sensations qu'hier (dimanche) , a confié l'athlète de 25 ans à l’agence Sportcom.

Ce résultat permet à Olivia Baril de gagner 19 échelons pour occuper le 29e rang au classement provisoire, à 2 minutes et 24 secondes de la meneuse, la Belge Lotte Kopecky (SD Worx). Elle détient présentement le meilleur classement parmi les sept coureuses canadiennes présentes. Elle en est à sa deuxième participation à cette course par étapes du World Tour féminin.

La troisième étape reliera Collonges-la-Rouge et Montignac-Lascaux sur 147 kilomètres, mardi. Le Tour de France féminin se poursuit jusqu’à dimanche prochain.