Une séance extraordinaire du conseil de Ville de Shawinigan a inquiété les résidents du lac des Piles. Cette réunion est en lien avec le projet de développement touristique d’un promoteur qui souhaite y construire quatre chalets locatifs. Ce qui préoccupe les résidents.

L’inquiétude de ceux-ci était décuplée puisque la Ville proposait un règlement de zonage autorisant la construction de six chalets et non quatre comme le souhaitait le promoteur.

Le maire Michel Angers a tenu à rassurer les riverains. Le projet de la Ville ne tenait pas la route selon lui.

Pour l'instant, le règlement est sur la glace. Une nouvelle proposition devrait venir très bientôt.

Le promoteur, David Lavergne, souhaite que cette proposition soit plus représentative de son projet.

Ce qui a été déposé lundi dernier, c’est un ensemble de réglementations qui s’appliquent à un territoire donné. Dans notre cas, nos terres de 66 arpents, ce qui a été présenté, ce sont des grandes balises très flexibles, très larges. Mais nous, nos intentions, notre projet de construire quatre maisons spa, c’est beaucoup plus restreint, plus restrictif, beaucoup plus précis que ce qui a été démontré.

Il ajoute qu’il peut comprendre que les résidents du lac des Piles aient été inquiétés.

Des riverains mobilisés

Des riverains ont pris la parole lors de la séance du conseil pour manifester leurs inquiétudes.

Une lettre a d’ailleurs été remise au maire Angers.

Christian Carrier, président de l’Association des riverains du lac des Piles fait partie de ceux qui se sont exprimés.

Il souhaite que la Ville de Shawinigan se dote d’une vision globale pour le développement du lac des Piles.

La manière dont les résidents du lac des Piles se sont exprimés, ce serait difficile qu’à court terme ce projet-là puisse être acceptable au niveau social. Je pense qu'il faut faire une pause. Je pense qu'il faut faire des études puis faire un plan directeur clair, puis pas faire un développement du lac des piles à la pièce, mais avoir un plan d'ensemble à moyen, à long terme pour le lac des piles.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger