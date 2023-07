Une traversée des Amériques à vélo mise sur pause pour une visite dans la famille à Bégin

Un couple originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean réalise présentement une traversée des Amériques à vélo. Annie Truchon et Pascal Sévigny sont toutefois de passage dans la région pour quelques jours après avoir entreposé leur matériel en Bolivie.

C'est Pascal Sévigny qui a communiqué à sa conjointe son désir de traverser le Canada à vélo lorsque l'heure de la retraite a sonné. Annie Truchon lui a alors simplement souligné qu'il faudrait commencer par faire du vélo. Ils ont multiplié les sorties un peu plus courtes avant de faire trois périples d'à peu près un mois en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique.

La confiance s'est construite et la curiosité est née, ils ont vendu la quasi-totalité de leurs biens, dont leur résidence d'Ottawa, et ils se sont lancés.

Annie Truchon et Pascal Sévigny ont apprécié leur expérience. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Ils ont commencé leur périple en autonomie en Colombie-Britannique, où leur fille aînée habite.

On est partis de chez elle. On est descendus aux États-Unis, puis de la Basse-Californie au Mexique. Ensuite, on a pris un avion pour se rendre au Salvador. On a descendu l'Amérique centrale, on a pris un bateau pour passer du Panama à la Colombie parce que c'est difficile de passer dans cette région-là , a commencé par expliquer Annie Truchon.

Annie Truchon et Pascal Sévigny voyagent en autonomie. Pour la photo, ils se trouvaient sur une route du Pérou. Photo : Gracieuseté

Pour le moment, s’ils se trouvent à Bégin, c’est qu’ils voulaient passer quelques jours avec leurs enfants et petits-enfants.

Leur matériel est donc demeuré en consigne en Bolivie.

Ça nous fait des expériences nouvelles aussi. Quand on part, on prend un bateau, c'est une expérience nouvelle. Dans le fond, on est à la recherche de toutes sortes de situations qui existent. Puis là, on est rendus en Bolivie, on est passés par le Pérou , a continué Annie Truchon.

Ils retourneront en Amérique du Sud le 8 août afin de rouler jusqu'en Patagonie. Ils espèrent s'y rendre d'ici Noël.

Quelques portions ont été réalisées à bord de bateaux, comme ici au Salvador. Photo : Gracieuseté

Lundi soir, ils rencontraient les gens de leur patelin à la salle communautaire de Bégin pour partager leur expérience.

Un des messages qu'on veut passer, c'est que si vous avez un projet qui vous paraît impossible, peut-être qu'il n’est pas si impossible que ça. Il s'agit juste de le découper en petits morceaux. Il s'agit de trouver des moyens, de s'inspirer d'autres personnes, de regarder qui autour de vous a les mêmes rêves à peu près, de s'organiser, puis de penser à ce qu’il est possible de faire , a énuméré Annie Truchon.

D'après un reportage de Simon Roy-Martel