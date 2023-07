Feux de forêt : alerte d’évacuation dans le secteur de Dublin Gulch, au Yukon

Au Yukon, une alerte d’évacuation est en vigueur pour le secteur de Dublin Gulch, au nord-ouest de Keno, en raison d’un feu de forêt qui n’est toujours pas maîtrisé. L’alerte d’évacuation inclut également la mine Eagle de Victoria Gold.

L’alerte, qui couvre un rayon d’environ 20 kilomètres, englobe la majeure partie de la route McQuesten Sud, sans toutefois toucher à la Silver Trail, au lac McQuesten ni aux municipalités de Mayo ou Keno.

Pour le moment, les résidents du secteur doivent seulement se préparer à partir. Si un ordre d’évacuation est publié, les habitants devront quitter leur domicile en l’espace de 2 heures, selon les autorités.

Le feu de la rivière McQuesten Est a été rapporté pour la première fois jeudi. Lundi matin, sa superficie s’étendait à 2600 hectares. Au cours de la fin de semaine, l’incendie s’est étendu au sud, plus près de la route McQuesten Sud et c’est ce qui a déclenché l’alerte d’évacuation , explique la porte-parole du Service de gestion des incendies, Haley Ritchie.

Nous ne demandons pas aux gens de partir, mais c’est un avertissement qu’il y a un feu inquiétant dans la région et que les résidents doivent porter une attention particulière aux mises à jour au cas où l'alerte se transforme en ordre d’évacuation.

En plus de la mine Eagle, de l’entreprise Victoria Gold, plusieurs mines de placers se trouvent aussi dans le secteur, indique la porte-parole.

Les autorités expliquent que l’incendie en question est sous surveillance afin de s’assurer qu’il ne menace pas les résidents ou les structures. Une équipe ainsi qu’un hélicoptère sont sur place. Ils travailleront à protéger le site, à installer des gicleurs sur certains des petits campements et il y aura quelqu’un dans les airs pour surveiller autant que possible et voir s’il y aurait une occasion pour maîtriser l’incendie , explique Haley Ritchie.

Publicité

C’est un peu comme un jeu d’échecs. Nous avons besoin de garder certaines ressources prêtes advenant le cas où d’autres éclairs déclencheraient des feux dans différents secteurs du territoire.

Une alerte d’évacuation demeure également en place entre les kilomètres 10 et 35 de la Silver Trail en raison du brasier situé au nord-est de Stewart Crossing.

Malgré le fait que certaines parties du Yukon ont reçu d’importantes précipitations au cours du week-end, le Service des incendies note que 8 nouveaux feux se sont déclenchés en raison des éclairs. La majorité se trouve dans l’arrière-pays du centre et du nord du territoire.

Deux plus petits incendies se sont aussi déclenchés dans la région de Rabbit Creek, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Dawson. L’un a été maîtrisé dimanche soir tandis que des équipes devaient travailler sur le second dès lundi.

Avec des informations de Chris McIntyre