Plus de soutien pour les nouveaux arrivants de la Mitis

Les personnes immigrantes de la région de la Mitis ont accès, depuis le début du mois de juillet, aux services d'accompagnement d’Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL). L’organisme remarque que la demande est grande dans cette région en raison de l’augmentation du nombre de travailleurs temporaires.

L’organisme soutient les personnes issues de l’immigration dès les premières démarches d’intégration. Il offre, par exemple, du soutien en lien avec la recherche de logement, la création d’un réseau de contacts ou encore un accompagnement aux rendez-vous de santé. Jusqu’ici, AIBSL ne desservait que la MRC de Rimouski-Neigette.

Désormais, les personnes issues de l’immigration dans la Mitis ont accès aux mêmes services que ceux offerts aux nouveaux arrivants de Rimouski-Neigette. Toute personne issue de l’immigration [ou qui est un] nouvel arrivant dans la région de la Mitis peut faire appel à nous , note la directrice générale de l’organisme, Sarah Toulouse.

Sarah Toulouse, directrice générale d'Accueil et Intégration BSL invite les nouveaux arrivants de la MRC de la Mitis à faire appel à l'organisme. (Photo d'archives) Photo : Facebook : Accueil et Intégration BSL

Une personne-ressource sera ainsi engagée à Mont-Joli pour offrir un service aux usagers qui se présenteront dans les bureaux de la MRC de la Mitis. C’est important, dans l’optique d’être présent sur le territoire et bien comprendre le milieu, ça prend quelqu’un sur place , croit-elle.

Plus de travailleurs temporaires

Le besoin en accompagnement est grand dans la MRC de la Mitis avec l'augmentation du nombre de travailleurs temporaires, selon Sarah Toulouse.

Après l’annonce officielle de l’élargissement de ses services dans la Mitis, AIBSL s’attend à recevoir un grand nombre de demandes. Depuis le début du mois, quatre nouveaux arrivants sur ce territoire ont déjà fait appel à l'organisme.

AIBSL n’a pas de portrait statistique clair du nombre de travailleurs temporaires dans la région. L'organisme estime toutefois qu’avec la pénurie de main-d’œuvre, nombreux sont les employeurs à avoir recours au recrutement de personnes immigrantes, surtout dans le milieu agricole et la restauration. On se doute [...] qu’il y a de plus en plus d’embauche à l’extérieur, on en voit beaucoup , soutient Mme Toulouse.