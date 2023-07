La 42e édition de la Fête du Lac des Nations de Sherbrooke s’est conclue sur un spectacle de drônes et sur les performances d’Alicia Moffet et de Jonathan Roy sur la grande scène Loto-Québec.

Nous sommes très satisfaits de cette édition, explique la directrice générale de la Fête du Lac des Nations, Cindy Trottier. Nous avons vu une foule record samedi ainsi qu’une belle réponse des participants. On a aussi senti beaucoup d’engouement pour les multiples spectacles.

Cindy Trottier dresse un super bilan du festival, malgré les trois annulations auxquelles l’équipe a dû faire face. Laurence Jalbert, Les Cowboys Fringants et Roxane Bruneau ont tous annulé leur spectacle.

On a tenté de trouver des artistes de remplacements à la hauteur et on a réussi.