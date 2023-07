Plus d’une centaine de jeunes participent à l’École d’été de hockey Carbonneau-Duchesne-Dykhuis, qui a entamé lundi sa 39e année. Les jeunes de 7 à 15 ans qui prennent part au camp d’entraînement peuvent profiter toute la semaine des conseils de joueurs professionnels.

D'ailleurs, plusieurs hockeyeuses comptent parmi l'équipe d’entraîneurs, dont les Septiliennes Ann-Sophie Bettez (Force de Montréal) et Mélodie Bouchard (Gee Gees de l'Université d'Ottawa), ainsi que Kim Deschênes (Force de Montréal).

Ouvrir en mode plein écran Le camp d'entraînement est l'occasion pour les 105 jeunes inscrits de parfaire leur technique de jeu. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Pour le directeur adjoint de l’École d’été de hockey, Michaël Bettez, la venue de ces joueuses représente une source d’inspiration pour les 15 jeunes filles inscrites au camp d’entraînement.

La présence de Mélodie, Anne-Sophie et Kim, c'est vraiment plaisant pour les jeunes joueuses. On voit qu'il y a de l'intérêt pour le hockey féminin. C'est le fun de voir que ça se développe et que les jeunes filles embarquent dans le hockey , souligne-t-il.

L’attaquant Pierrick Dubé, qui évoluait jusqu’à tout récemment pour le Rocket de Laval avant de signer en juillet un contrat avec les Capitals de Washington, prend aussi part à l’équipe d’instructeurs.

Ouvrir en mode plein écran Trois professionnels prennent part à l'équipe d'instructeurs : Pierrick Dubé, Ann-Sophie Bettez et Kim Deschênes. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Reprendre le flambeau

Certains anciens participants de l’École de hockey reviennent garnir les rangs de l’organisation.

C’est notamment le cas d’Éloi Verret et de William Maltais, tous deux originaires de Sept-Îles, qui reviennent cette année pour aider les jeunes à parfaire leur technique de jeu.

Les jeunes ont trippé à l'école de hockey, alors ils viennent donner du temps. C'est vraiment intéressant parce que les jeunes embarquent en tant que joueur, puis en tant que moniteur, puis éventuellement comme staff [entraîneur].

L’École d’été, qui se déroule du 24 au 28 juillet, est nommée en l’honneur de trois anciens hockeyeurs professionnels originaires de Sept-Îles : Guy Carbonneau, Steve Duchesne et Karl Dykhuis.