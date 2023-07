Le centre fiscal de Shawinigan sera plus petit que prévu

Le centre fiscal fédéral en reconstruction à Shawinigan sera finalement plus petit que ce qui était annoncé et attendu. Les plans ont été revus dans les derniers mois et un étage entier a été supprimé au grand dam du syndicat des fonctionnaires fédéraux.

D’abord, en ce qui concerne les planchers de la première des deux ailes en forme de "H" qui vient de sortir de terre à Shawinigan, on peut en compter trois, incluant le rez-de-chaussée. Il devait y en avoir quatre. Ce qui représente un étage de moins.

Ce sera la même chose pour l'autre aile en voie d'être construite.

Ça n'est pas confirmé, mais l'empattement des bâtiments aurait été aussi rétréci. Le centre fiscal sera plus petit que ce qui avait été dévoilé en juillet 2021 pour assurer la pérennité de ce service fédéral à Shawinigan.

Officiellement ce rapetissement est justifié par les changements postpandémiques dans l'organisation du travail et l'ouverture au télétravail via lettre d'entente, dans la dernière négociation des fonctionnaires fédéraux, suivant un mode de deux jours au bureau et trois à la maison.

Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, Philippe-François Champagne explique qu’il y avait un désir de maintenir une flexibilité au travail. Ce qu’on est en train de dessiner, c’est un édifice qui peut accommoder autant ou plus de monde, mais dans un espace nouveau qui correspond aux nouveaux standards.

Il y a deux ans, la ministre du Revenu national avait pourtant indiqué que les plans tenaient compte des changements postpandémiques des modèles de travail.

Des informations avaient circulé au printemps dernier quant à une réduction de la taille du bâtiment. Or le ministre Champagne avait assuré et il avait dit à des fonctionnaires fédéraux qu'il n'était pas question de toucher aux plans.

Des questions sans réponse

Le syndicat des employés de l'impôt ne comprend plus trop ce qui se passe. Pourquoi rétrécir alors que plus de 2000 fonctionnaires sont rattachés au centre fiscal et qu'il est prévu que d'autres services fédéraux des alentours y emménagent?

On nous présente un projet à quatre étages, tout le monde est heureux. Là on apprend que comme par magie, il y a un étage qui disparaît. Il va avoir moins d'empreinte au sol, peut-être même qu’il y a des secteurs à l’intérieur du bureau qui ne seraient pas finis. Il se passe quoi? On le demande depuis des semaines, on le demande depuis la grève, il se passe quoi M. Champagne avec le bureau? Aucune sortie publique, rien, à part de dire que les plans n’ont pas changé, alors que dans les faits, ils ont changé.

C'est le groupe Pomerleau qui a le contrat de reconstruction du centre fiscal dont le coût s’élève à 136 millions $. Le montant sera-t-il renégocié à la baisse? A-t-il fallu ajouter des frais d'architecte pour revoir les plans? Il n'y a pour l'instant aucune réponse à ces questions.