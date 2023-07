Un investissement de 2,4  millions $ pour agrandir l’usine Winkler Meats

Les gouvernements fédéral et provincial investissent près de 2,4 millions $ pour l’agrandissement de l’entreprise Winkler Meats, située dans le sud du Manitoba. Selon la province, ce projet permettra de créer 155 nouveaux emplois au sein de l'usine.

Les fonds publics seront notamment utilisés pour acquérir de nouveaux équipements de récolte et de transformation ainsi qu'une ligne d'emballage à grande capacité.

L'objectif de ce projet est de limiter le nombre de camions transportant des animaux vivants sur les routes entre le Canada les États-Unis.

Cet agrandissement est le résultat d'une collaboration entre Winkler Meats et l'entreprise Johnsonville Sausage, qui s'approvisionne en porcs vivants dans l'Ouest canadien, indique le gouvernement manitobain.

L’agrandissement de l'entreprise est également réalisé en consultation avec Efficacité Manitoba, qui cherche des moyens d'économiser de l'énergie lors de la conception et de la construction du bâtiment afin de le rendre plus respectueux de l'environnement et de réduire les coûts énergétiques de l'entreprise.

Ce financement, octroyé dans le cadre du programme d'infrastructure et d'investissements du Partenariat canadien pour l'agriculture durable, sera réparti sur deux ans.

Le coût total du projet s'élève à 52,8 millions de dollars.

Le gouvernement provincial souligne que ce projet est conforme à la stratégie durable à l’égard des protéines du Manitoba, qui vise à attirer 1,5 milliard de dollars d'investissements et à créer 1 550 nouveaux emplois dans le secteur des protéines animales et végétales d'ici 2025.