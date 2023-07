Plus de 100 évacués de Waskaganish accueillis à Rouyn-Noranda

Un peu plus d’une centaine de citoyens de la communauté crie de Waskaganish sont arrivés à Rouyn-Noranda lundi.

En raison des feux de forêt qui sévissent dans le Nord-du-Québec et de leurs impacts sur la qualité de l’air, plus de 300 membres de la communauté avaient été évacués vers la ville de Québec, où ils ont passé 10 jours.

Le choix initial de se rendre à Québec a été fait puisqu’au moment de l’évacuation, il n’y avait pas suffisamment de chambres d’hôtel disponibles en Abitibi-Témiscamingue.

À Amos, il y avait le Festival H2O et à Val-d’Or, c’est toujours plein, on a toujours de la misère à trouver des chambres. Même à Rouyn-Noranda, il n’y avait pas assez de chambres disponibles pour accueillir 326 personnes, donc Québec avait été choisie , explique le coordonnateur pour l’évacuation de la Première Nation de Waskaganish, Charles J. Hester.

Du groupe de 326 personnes, 193 sont déjà retournées à Waskaganish. Les personnes à la santé plus fragile sont pour leur part hébergées à Rouyn-Noranda, puisque la fumée des feux de forêt ne s’est pas encore entièrement dissipée là-bas.

On nous a dit de garder les aînés et les gens qui ont des problèmes respiratoires. Eux vont revenir uniquement quand la santé publique va dire que c’est OK de retourner à la maison. Il y a 115 personnes qui vont venir à Rouyn-Noranda. On ne sait pas combien de temps elles vont rester, mais on attend le signal de la santé publique de la Nation crie pour retourner les gens chez eux , indique M. Hester.

Bel accueil à Québec

Après avoir passé 10 jours dans la région de Québec, les évacués se déplacent vers Rouyn-Noranda afin de se rapprocher de leur communauté, maintenant qu'un nombre suffisant de chambres d'hôtel est disponible.

Aussi, à Québec, il y a beaucoup de monde qui descend pour les vacances de la construction et les chambres sont plus dispendieuses. À Rouyn, c’est plus proche , souligne Charles J. Hester.

Celui-ci affirme que son groupe a été très bien accueilli dans la région de Québec.

On a même eu la chance de faire une activité traditionnelle à Wendake avec les aînés. On a amené tout le monde et Waskaganish a envoyé une trentaine d’outardes qu’on a fait cuire sur le feu à Wendake. On a échangé avec la nation Huronne-Wendat. J’ai rencontré le grand chef et on a eu de bons échanges culturels avec eux , signale-t-il.

Les hôtels mettent l’épaule à la roue

Après avoir reçu les évacués de la communauté d’Eastmain la semaine dernière, les hôtels de Rouyn-Noranda se préparent à nouveau à ouvrir leurs portes, cette fois aux gens de Waskaganish.

Le directeur général au Noranda Hôtel & Spa, Frédéric Arsenault, soutient qu'accueillir un aussi grand nombre de visiteurs avec un aussi court délai nécessite une belle capacité d’adaptation.

Il faut être capable de se virer de bord assez vite. [La semaine dernière], tout ce qu’on avait comme chambres disponibles a été loué aux évacués d’Eastmain. Je crois que c’est la même chose pour les autres hôtels en ville également, parce qu’il y avait entre 500 et 700 personnes , raconte-t-il, rappelant qu’une partie des évacués ont utilisé les services d’hébergement fournis par la Ville de Rouyn-Noranda au Centre Dave-Keon.

Tatiana Gabrysz, copropriétaire des hôtels Albert et Deville, abonde dans le même sens.

Il faut mobiliser toutes les équipes de réception, les préposés au ménage aussi, donc s’assurer d’avoir assez de lits pour tout le monde. On a même aménagé un dortoir dans l’une de nos salles puisqu’on a manqué de place. Il y a des journées où on a pu accueillir tous les évacués, mais il faut aussi naviguer avec nos autres réservations qui étaient faites depuis longtemps , fait-elle observer.

Logistique complexe

Frédéric Arsenault dit être heureux d’accueillir d’aussi grands groupes, mais explique que les vacances estivales et les activités prévues à cette période de l’année peuvent rendre la logistique complexe.

« Le samedi, on avait un gros mariage de l’autre côté, au Centre de congrès. Les chambres étaient pratiquement toutes réservées. Donc, on a fait les check in pour le jeudi et vendredi. Tous les évacués ont dû quitter samedi matin pour permettre aux gens qui avaient réservé pour le mariage d’avoir accès à leurs chambres. Ensuite, les évacués sont revenus dimanche jusqu’au jeudi, où ils ont commencé à partir tranquillement », relate-t-il.

M. Arsenault ne sait pas exactement combien de temps devront rester les évacués de Waskaganish, mais cette imprévisibilité ne le préoccupe guère.