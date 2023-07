Vincent Leblond signe une première régionale aux Jeux du Québec

Vincent Leblond a réussi un exploit de taille et même historique à la 57e finale provinciale des Jeux du Québec, dimanche, à Rimouski.

Le jeune athlète de Senneterre a en effet remporté la médaille de bronze au décathlon, ce qui représente un tout premier podium dans l’histoire des Jeux pour l'Abitibi-Témiscamingue dans cette discipline.

Vincent Leblond a d’ailleurs dû se surpasser lors de la 10e et dernière épreuve, soit la course de 1500 mètres, pour combler l’écart qui s’était creusé entre lui et la 3e place.

Toujours en athlétisme, il faudra notamment surveiller, mardi, le Barrautois Nicolas Plante, qui participera à la finale du lancer du disque. Pour sa part, la Valdorienne Mahée Barrette a terminé 12e à l’heptathlon, dimanche.

Lundi, lors de l’épreuve sur route, le cycliste amossois Nolan Tardif a terminé au pied du podium chez les U17.

La médaille de Vincent Leblond était la cinquième de la délégation de l’Abitibi-Témiscamingue, qui a raflé trois autres médailles de bronze et une d’argent samedi, lors de la première journée de compétitions des Jeux de Rimouski.

La région était toujours en quête d’une première médaille d’or au moment d'écrire ces lignes. Des membres de l’équipe régionale de natation participaient à des finales en fin de journée, lundi. Le premier bloc de compétitions se termine mardi.