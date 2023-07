Une serre à la rescousse des réfrigérateurs communautaires de Calgary

Une serre installée dans une ancienne caserne de pompiers, au centre-ville de Calgary, produit des légumes destinés notamment aux réfrigérateurs communautaires. Ceux-ci viennent en aide à des résidents qui peinent à joindre les deux bouts, sur fond d’inflation des prix des denrées alimentaires.

La serre a été installée l’année dernière dans un espace faisant partie d'une ancienne caserne de pompiers située sur la 6e Avenue. Le bâtiment date de 1911 et la Ville de Calgary lui cherchait une nouvelle utilisation depuis que l'entreprise de location de voitures qui occupait l'espace avait décidé de ne pas renouveler son bail.

Alice Lam, l'une des membres du projet, souligne que l'un des objectifs de la serre est de créer plus d'espaces verts dans le centre-ville. Nous sommes entourés de grands immeubles et il n'y a pas beaucoup de verdure. Elle ajoute qu’il s’agit aussi de rendre ce quartier amusant et convivial pour les enfants, mais aussi pour les personnes âgées qui y vivent.

Les bénévoles sont chargés de la multiplication, de la transplantation et de l'entretien des plantes. Une fois récoltés, les légumes sont partagés avec des réfrigérateurs communautaires proches du centre-ville.

Ouvrir en mode plein écran La serre fait pousser du chou frisé, des courgettes, des herbes, du basilic, du thym, des radis, des fleurs et du pak-choï. Photo : Radio-Canada / Helen Pike/CBC

Forte demande dans un contexte d'inflation

Selon Alice Lam, les réfrigérateurs communautaires sont utiles à une époque où le prix des denrées alimentaires a augmenté.

Nous avons constaté une augmentation de la demande pour ces réfrigérateurs communautaires et les garde-manger de la ville. C'est vraiment génial de pouvoir montrer aux Calgariens qu'il est possible de faire pousser des légumes n'importe où dans la ville.

Gabriella Wong Ken, une bénévole pour les réfrigérateurs communautaires, souligne aussi que la demande de fruits et légumes frais était devenue très forte, car c'est quelque chose qui est hors de portée pour beaucoup de familles à faibles revenus ou [pour] des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts .

Elle précise que la serre fait pousser du chou frisé, des courgettes, des herbes, du basilic, du thym, des radis, des fleurs et du pak-choï. Des organisations locales ont financé le bâtiment et les semences.