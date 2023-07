Un plan « décevant » qui manque de crédibilité. C’est ainsi qu’une partie de l’opposition fédérale a réagi à l’annonce du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, sur la fin des subventions « inefficaces » au secteur pétrolier et gazier.

Le gouvernement fédéral met en œuvre un cadre destiné à clarifier ce qui constitue une subvention efficace du secteur des énergies fossiles.

L’objectif consiste à éviter l’adoption de nouvelles mesures ou de futurs programmes qui subventionneraient l’industrie pétrolière et gazière. Les financements déjà en cours ne seront donc pas affectés pour le moment, selon le ministre Guilbeault.

Ce plan ne va pas assez loin au goût des néo-démocrates et des bloquistes.

On s'attendait à avoir des annonces sur l'abolition des subventions [au secteur des énergies] fossiles, [mais] ce qu'on a, c'est un cadre, un processus. [...] On verra ce que ça va donner, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, alors c'est décevant.

Il y a beaucoup de travail à faire, on va forcer les libéraux à aller plus loin , a dit M. Boulerice en entrevue à Radio-Canada. « On voit déjà qu’il y a plein d'échappatoires » pour l’industrie pétrolière et gazière, a-t-il ajouté.

Ouvrir en mode plein écran Le néo-démocrate Alexandre Boulerice Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Certains experts soulèvent des questions quant à savoir ce que le gouvernement entend par inefficaces , laissant entendre que les activités de décarbonation d’un projet d’hydrocarbures, par exemple, pourraient rester admissibles aux yeux du fédéral.

Si les compagnies qui font des profits veulent [investir] dans une technologie [...], pourquoi ce serait monsieur et madame Tout-le-monde qui paierait pour ça? a ajouté l’élu néo-démocrate.

Manque de crédibilité

En conférence de presse à Gaspé, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a quant à lui accusé le gouvernement de Justin Trudeau de manquer de crédibilité en matière de lutte contre les changements climatiques.

Pour être crédible, [il faut] mettre un terme au crédit d'impôt dont bénéficient à coups de milliards de dollars les pétrolières, mettre un terme aux subventions directes.

M. Blanchet appelle par ailleurs les libéraux à cesser d’émettre de nouveaux permis de recherche, d’exploration ou d’exploitation de pétrole en mer , notamment au large de Terre-Neuve.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Rappelons que le gouvernement Trudeau a donné son feu vert il y a un an au projet Bay du Nord, un mégaprojet de 60 puits d'extraction pétrolière qui devrait voir le jour au large de Terre-Neuve.

Le gouvernement libéral est également pointé du doigt pour un autre projet pétrolier, l’oléoduc Trans Mountain.

Ce pipeline, qui transporte du pétrole du comté de Strathcona, près d’Edmonton, jusqu'à Burnaby, en Colombie-Britannique, a été acheté par le gouvernement fédéral pour 4,5 milliards de dollars en 2018 après que l'ancien propriétaire, Kinder Morgan Canada, eut menacé d'abandonner son expansion en raison de l’opposition qu’il suscitait.

Il s’agit, selon le chef du Bloc, « d’un éléphant blanc financé par les taxes des Canadiens et des Québécois qui, eux, sont des experts en énergie propre ».

Le panier de gestes à poser par le Canada pour commencer à être crédible [face] aux pétrolières est plein , a enfin dit M. Blanchet.

Au moment de publier ces lignes, les conservateurs n’avaient toujours pas réagi à l’annonce du ministre Guilbeault.

Avec les informations de Valérie Gamache et de Valérie Boisclair