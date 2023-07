Phare de Cap-des-Rosiers: le Bloc québécois veut qu’Ottawa agisse

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, demande qu'Ottawa agisse rapidement pour remettre en état le phare de Cap-des-Rosiers à Gaspé.

Lors d'un point de presse avec le maire de Gaspé Daniel Côté, le chef du Bloc québécois a demandé une action rapide pour protéger le phare où de l'eau s'infiltre et qui a été clôturé à la mi-juillet en raison des risques à la sécurité du public.

Yves-François Blanchet a aussi critiqué le travail de la députée de la Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier dans ce dossier, rappelant qu'elle s’était engagée à restaurer le phare lors de son élection en 2015.

Les travaux étaient estimés à 6,5 millions de dollars à cette époque , rappelle Yves-François Blanchet. Il estime que les travaux s’élèvent aujourd'hui à près de 12 millions de dollars et appelle à une intervention rapide avant qu’ils ne passent à 24 millions de dollars.

Des phares qui s'écrasent par négligence, on en a vu d'autres. Assurons-nous que le phare de Cap-Des-Rosiers ne subisse pas ce sort.

Yves-François Blanchet a accusé Diane Lebouthillier de ne pas se battre assez vigoureusement dans ce dossier.

Trop souvent, on entend la ministre régionale renoncer à des dossiers, que ce soit le phare de Cap-des-Rosiers ou que ce soit les pêcheries. Elle renonce à des dossiers qui sont fondamentaux dans son mandat , estime le chef du Bloc québécois.

Aucun visiteur ne peut entrer dans le phare du Cap-des-Rosiers depuis le 12 juillet dernier. Le site historique est par contre toujours accessible avec une visite guidée interactive et une visite virtuelle du phare.

Le maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé, Daniel Côté, estime que la fermeture actuelle du phare est due à la négligence de Pêches et Océans dans le dossier.

En 2017, après certains travaux de consolidation du phare, il espérait que le reste des réparations seraient faites rapidement.

À un moment donné, on a comme lâché un peu la pression parce qu’il y a eu des réparations d’urgence de fait. On a fait confiance. On arrive en 2023, il n’y a même pas de patchage d’urgence. Il y a une clôture , déclare le maire de Gaspé.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Cette fois-ci il est bien déterminé à ne pas lâcher le morceau.

Je m'excuse d'avance Diane, tu vas me trouver gossant tu vas me trouver tannant. J'ai un plan de match pour tenir pendant des années s'il le faut pour être gossant puis être tannant jusqu'à tant que le cash soit au rendez-vous pour le restaurer , explique-t-il.

La députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier.

Pour sa part, Diane Lebouthillier a décliné notre demande d’entrevue. La semaine dernière, elle exprimait dans une déclaration écrite: J’ai pleinement confiance en Pêches et Océans Canada pour faire cet important travail, et je peux vous assurer que tous les efforts seront faits pour garder le site le plus accessible possible.

Le site historique est par contre toujours accessible avec une visite guidée interactive du site et une visite virtuelle du phare.

Le maire de Gaspé encourage les visiteurs à venir en grand nombre pour montrer leur appui au plus haut phare du Canada.