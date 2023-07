Pont Louis-Joseph-Tremblay : la durée des travaux et les détours font des mécontents

La durée prévue de 39 jours pour la reconstruction du pont Louis-Joseph-Tremblay, à Ferland-et-Boilleau, et les deux voies de contournement aménagées font des mécontents. Pendant plus d’un mois, des résidents devront faire des détours sur des chemins rocailleux pour se rendre à destination.

Rappelons que la municipalité de Ferland-et-Boilleau a annoncé la fermeture et la reconstruction du pont Louis-Joseph-Tremblay en raison de son mauvais état. Des travaux, dont les coûts sont évalués à 426 000 dollars, devraient commencer le 1er août et s’échelonner jusqu’au 8 septembre.

D’ici la reconstruction, deux voies de contournement ont été temporairement aménagées pour les citoyens du secteur. Selon une résidente qui possède un chalet, le chemin qu’elle doit emprunter est problématique. Elle trouve le chemin trop étroit et déplore un grand nombre de roches. De l’eau est aussi présente à certains endroits.

Moi, le plan B, je ne l'aime pas, ce n'est pas sécuritaire pour les gens. Pour commencer, c'est une route qui est dangereuse. Si tu rencontres, il y en a un des deux qui doit se reculer. Mais qu’ils nous trouvent un plan B qui a de l'allure pour les gens qui restent à l’année , a affirmé Gisèle Desbiens, une résidente de Ferland-et-Boilleau.

Ouvrir en mode plein écran Gisèle Desbiens est résidente de Ferland-et-Boilleau. Elle doit emprunter un détour pour se rendre à destination. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers Muckle

Pont fermé à la circulation

Depuis la fermeture du pont Louis-Joseph-Tremblay le 1er mai dernier, certains résidents y ont circulé malgré les barrières installées. Ils les ont déplacées sur le bord du chemin pour être en mesure de passer avec leur véhicule.

La Municipalité demande cependant aux résidents d'éviter d’y circuler.

Toutefois, selon Gisèle Desbiens, plusieurs n'ont pas le choix d'agir ainsi. Elle croit notamment qu’une passerelle doit être aménagée à cet endroit.

Ouvrir en mode plein écran Les travaux devraient débuter le 1er août pour s'échelonner jusqu'au 8 septembre. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers Muckle

Je suis pas ingénieure, mais il y a de la place pour la faire [...]. On peut s'arranger avec les gens. On laisse toutes les voitures de l'autre côté, ce qui fait qu'on peut traverser le pont, on peut marcher un bout à pied, aller chercher nos voitures pour descendre à La Baie , préconise-t-elle.

Publicité

Les travaux prévus prochainement rendront toute circulation sur le pont impossible.

Pour Ferland-et-Boilleau, la reconstruction du pont en 39 jours est une bonne option. La facture sera payée à 90 % par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ce qui réjouit la Municipalité.

D'après un reportage d'Alexis Desnoyers-Muckle