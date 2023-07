Bilan désastreux pour le caribou en Gaspésie, des intervenants pressent Québec d’agir

En Gaspésie, la mort de deux faons et d'une femelle caribou gardés en captivité inquiète des biologistes qui pressent Québec d'agir pour protéger l'espèce.

Six caribous avaient été placés en enclos l’hiver dernier, dont deux femelles gestantes qui ont perdu leurs faons au printemps. L’une de ces femelles est aussi décédée à la suite de la mise bas.

Le professeur titulaire en écologie animale à l’Université du Québec à Rimouski, Martin-Hugues St-Laurent, ne se dit pas surpris de ces résultats.

Ouvrir en mode plein écran Martin-Hugues St-Laurent (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

C’est sûr que si on met quinze ou vingt femelles en enclos et que 90 % de ces femelles-là sont gestantes, la probabilité de voir une augmentation rapide de la population est là. Toutefois, si comme en Gaspésie, on ne place que six individus en enclos dont seulement deux femelles sont gestantes, il ne faut pas s’attendre à des miracles , explique-t-il.

Avec de si petits nombres, la probabilité d’avoir des échecs existe et c’est ce qu’on a cette année

L’âge, la maturité sexuelle, les conditions physiques et de santé des femelles ont également un impact sur les naissances, soutient-il.

Ouvrir en mode plein écran Le biologiste Serge Couturier Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Le biologiste et spécialiste du caribou, Serge Couturier, avait critiqué l’idée des enclos de maternité lors de leur mise en place, mais il s'avoue tout de même surpris des résultats.

Le caribou se garde très bien en captivité, dit-il. Normalement, la productivité est bonne, presque toutes les femelles donnent naissance et il n’y a pas beaucoup de mortalité. C’est pour ça que je suis un peu surpris de ce qui est arrivé en Gaspésie.

Deux mortalités sur les deux naissances possibles. Ce sont des accidents de parcours, j’imagine.

Serge Couturier milite pour la création d'une pouponnière pour le caribou au Bioparc de la Gaspésie.

On sait que notre projet intéresse le ministère et qu’il est en train de l’étudier. Le projet vient de prendre une importance nouvelle avec ces mortalités , croit-il.

Les 34 caribous de la Gaspésie ne peuvent plus attendre des décennies. Il faut travailler sur plusieurs moyens, y compris le projet d’élevage, parce qu’il faut rapidement ajouter des effectifs à la harde , pense-t-il.

Caribou gaspésien : les porteurs du projet de Bioparc de Bonaventure insistent pour rencontrer le ministère de la Faune.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.D'Est en Est. Caribou gaspésien : les porteurs du projet de Bioparc de Bonaventure insistent pour rencontrer le ministère de la Faune ÉMISSION ICI PREMIÈRE D'Est en Est Écouter l’audio (Caribou gaspésien : les porteurs du projet de Bioparc de Bonaventure insistent pour rencontrer le ministère de la Faune. 11 minutes 4 secondes) Durée de 11 minutes 4 secondes 11:04

Le temps presse

Les deux biologistes pressent Québec de déposer son plan de protection le plus rapidement possible.

Publicité

Le gouvernement a justifié le report du rapport par les nombreux feux de forêt.

Le co-porte-parole du Comité de protection des monts Chic-Chocs Louis Fradette déplore le report, alors que le plan était attendu en juin.

Le gouvernement fait des actions ponctuelles qui ne fonctionnent pas en attendant. C’est inacceptable , lance M. Fradette.

Il n’y a pas eu de feux en Gaspésie. Québec nous répond que la stratégie doit être provinciale et qu’ils attendent encore une décision du forestier en chef. Pendant ce temps-là, le caribou de la Gaspésie peut s’éteindre, alors pourquoi attendre une stratégie provinciale quand il y a urgence d’agir , déplore M. Fradette.

Pour Martin-Hugues St-Laurent, cela fait depuis des années que le temps presse.

On sait comment rétablir ces hardes. La boîte à outils n’est pas vide. […] Ce qu’on souhaite voir c’est une stratégie qui est aussi crédible sur le plan de la restauration des habitats de qualité pour le caribou que sur le plan de leur maintien à long terme , affirme Martin-Hugues St-Laurent.

C’est uniquement à ce moment-là qu’on va pouvoir juger du sérieux de ce qui a été entrepris par le gouvernement.

Pour la harde gaspésienne, il réitère que la proportion gardée en captivité est minoritaire et que plusieurs individus se trouvent en nature.

Il croit que des naissances concluantes, où les faons ont survécu, peuvent avoir eu lieu en milieu naturel.

L’inventaire des populations de caribous prévu à l’automne par Québec pourra confirmer s'il y a eu des naissances hors enclos.