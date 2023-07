Un important abattage d’arbres sème l’émoi à Lennoxville

Le chemin de fer Canadian Pacific (CPKC), qui passe par l’arrondissement de Lennoxville, a soulevé de nombreuses questions en raison d’un important abattage d’arbres.

La coupe de plusieurs arbres longeant la voie ferrée suscite bien des réactions chez les résidents de Sherbrooke, qui se montrent de plus en plus sensibles aux travaux d’abattage d’arbres.

Ouvrir en mode plein écran À Lennoxville, une importante coupe d'arbres s'est faite à proximité de la voie ferrée. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c’était un désastre. On nous dit toujours de préserver l’environnement, qu'il faut avoir plus d’arbres et moins d'îlots de chaleur. J’ai été insulté de voir combien avaient été coupés. Pour moi, c’était une coupe à blanc , se désole résident de Lennoxville, Denis Poulin.

Ce dernier réside sur la rue Queen, tout près du chemin de fer, où des travaux ont été amorcés à la mi-juillet.

Je ne suis pas content. On doit protéger notre environnement et ce n'est pas ainsi que l’on devrait traiter la santé des arbres.

Il ajoute que seules les branches qui obstruent la visibilité des conducteurs de train auraient dû être coupées pour éviter la déforestation.

Ouvrir en mode plein écran Les travaux ont eu lieu à la mi-juillet. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Le président de l’arrondissement de Lennoxville, Claude Charron, est certain que d’autres citoyens sont concernés. Il n’a toutefois personnellement pas reçu de plaintes.

D’un point de vue environnemental, c’est plutôt dramatique. C’est un gros changement.

Une situation qui se répète

La ville de Sainte-Thérèse, dans les Laurentides, a connu une situation semblable.

Un passage à niveau avait déjà été déboisé quand le CPKC a eu l’intention de revenir pour deux autres passages à niveau , souligne le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron.

Ouvrir en mode plein écran Le CPKC a également fait des coupes à Sainte-Thérèse. Photo : Ville de Sainte-Thérèse

Après négociations, la Ville et le CPKC se sont entendus pour déboiser sur une distance de 600 pieds bordant la voie ferrée. Les 600 pieds restants seront réservés aux arbres qui ne nuisent ni à la sécurité, ni à la visibilité des conducteurs de train.

Le CPKC a toute une réputation quand vient le temps de parler de ses droits, explique Christian Charron. D’avoir réussi à obtenir ces concessions de leur part, ont peut dire que c’était tout un tour de force.

Tenir tête au CPKC : mode d’emploi

Avec Héloïse Bélanger, conseillère municipale, nous avons élaboré une pétition pour la députée fédérale Louise Chabot. Malgré les concessions de CPKC , c'est toujours notre plan de la déposer. Nous souhaitons que les pratiques de cette compagnie soient modifiées à l’échelle de toutes les villes du Québec et du Canada , ajoute Christian Charron.

Ouvrir en mode plein écran 600 pieds de terrain ont été déboisés. Photo : Ville de Sainte-Thérèse

À Lennoxville, on a l’intention de suivre les traces des élus de Sainte-Thérèse.

Je lève mon chapeau pour le travail à Sainte-Thérèse. J’encourage de tels mouvements, et s’ils ont réussi à changer les choses, c’est certain que je serai le prochain à suivre. Je trouve leur démarche intéressante et ici, l’intérêt pour l’environnement est bien là , précise le président de l’arrondissement de Lennoxville, Claude Charron.

Il souhaite travailler de pair avec la députée fédérale Élisabeth Brière pour tenir tête à la compagnie ferroviaire.

Ça devrait être un mouvement à la grandeur du pays. Ça aurait un impact sur toutes les municipalités.

Le CPKC réagit

La compagnie ferroviaire a répondu à notre demande d’entrevue en expliquant que toutes ces coupes servent à assurer la sécurité de tous.

Chaque année, le CPKC entreprend un programme de gestion de la végétation sur l'ensemble de son réseau ferroviaire afin de protéger la sécurité du public, de ses employés, des opérations ferroviaires et de l'environnement. Il s'agit également d'une exigence réglementaire en vertu du Règlement concernant la sécurité de la voie ferrée de Transports Canada , peut-on lire dans leur réponse.

