Camps de chasse détruit par les flammes : « C’est un patrimoine culturel qui est disparu »

« On faisait un p’tit bout dans la trail, puis là, c’était brûlé, brûlé, raconte Louise Nolet, 67 ans. Et là, on faisait un autre p’tit bout et c’était vert. On s’est dit : ''Ah, mon Dieu, on va être sauvés, on va avoir notre camp de chasse!'' Quand on est arrivés, c’était tout brûlé. Il y avait juste des tôles par terre. »

Mme Nolet raconte en ces termes la découverte de la carcasse de son camp de chasse, localisé à une trentaine de minutes de Normétal. On a mis de l’amour là-dedans , insiste-t-elle. Son conjoint et elle possédaient l’endroit depuis 34 ans.

Au moins une vingtaine de personnes vivent une situation similaire, selon Jeanne Neveu-Delage, qui représente le Regroupement du lac Bill. Inquiète pour les chasseurs de l’Abitibi-Ouest, la vitalité du tourisme et les conséquences économiques des feux de forêt, elle sollicite l’aide de Québec pour faciliter la reconstruction des camps de chasse et de trappe dans la région. D’autant que ces endroits sont généralement inassurables.

Au niveau de l’économie, en Abitibi-Ouest, la chasse fait partie intégrante de notre patrimoine, de notre culture et de nos traditions.

À court, à moyen et à long terme, je pense qu’il est important de sensibiliser les gens en place. Si nous n'avons pas d’aide financière, ce sera difficile de relancer [cette activité] et de se relever de cette tragédie qu’est le feu de forêt , ajoute Mme Neveu-Delage.

Ouvrir en mode plein écran Jeanne Neveu-Delage et son beau-père, Guy Bluteau, constatent les dégâts. Photo : Gracieuseté - Jeanne Neveu-Delage et Éric Bluteau

Outre une page sur Facebook, créée le 11 juillet dernier, la dame récolte des signatures en soutien à sa cause. À la version papier de leur pétition pourrait s’ajouter un format électronique dans les prochains jours.

Son conjoint et elle-même ont perdu leur camp. Un camp de chasse, c’est un mode de vie. C’est ce qui nous permet de remplir nos congélateurs de viandes. Pour certains, c’est un deuxième revenu ou un plan de retraite quand on parle de la trappe. C’est un investissement toute l’année, mais aussi une transmission familiale , fait-elle valoir.

On va aller ramasser les déchets, renchérit Louise Nolet. On ne peut rien faire de plus.

Ouvrir en mode plein écran Le camp de Jeanne Neveu-Delage et d'Éric Bluteau a été complètement ravagé par les flammes. Photo : Gracieuseté - Jeanne Neveu-Delage

Rebâtir malgré tout

Serge Racette, qui a aussi perdu son camp, songe à reconstruire, mais il se demande si les animaux seront au rendez-vous lors des périodes de chasse.

Je n’ai pas encore digéré tout ça, mentionne-t-il. On ne s’attend pas à ce que ce soit comme avant. Il va falloir s’adapter à cette nouvelle réalité, les animaux aussi.

On aimerait reconstruire, d’où l’idée d’avoir une certaine aide, poursuit M. Racette. Il y a un coût pour nous autres, mais aussi pour la société. Quand on s’achète des motoneiges, des quatre roues et de l’équipement de chasse et de pêche, ça profite à tous les commerçants des alentours.

Ouvrir en mode plein écran Le camp de chasse de Jeanne Neveu-Delage et d'Éric Bluteau avant l'incendie. Photo : Gracieuseté - Jeanne Neveu-Delage

Également trappeur, Serge Racette demande à Québec d’imposer un moratoire de cinq ans sur les activités de trappe pour permettre à la faune et à la flore de se régénérer.

L’hiver, on prenait des randonnées, enchaîne Michel Asselin, qui a aussi perdu son camp. On avait nos journées de Noël là, on allait faire des brunchs pratiquement toutes les semaines. C’était plus un genre de chalet qu’un camp de chasse.