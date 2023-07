Début de la distribution des bleuets enrobés de la Chocolaterie des pères trappistes

La saison de production de boîtes de bleuets enrobés de la Chocolaterie des pères trappistes de Dolbeau-Mistassini a débuté lundi.

Comme le veut la tradition, la première boîte a été remise au père Augustin lundi matin, comme c'est le cas depuis 55 ans.

Selon le directeur d’usine et codirecteur général, Joël Lavoie, la production commence légèrement plus tôt que les autres années.

On est à peu près dans dans les temps semblables, peut-être deux ou trois jours un peu d'avance, mais ce qu'il y a de plus un peu, c'est que les bleuets sont beaucoup plus mûrs en grande quantité, donc on va réussir à livrer plus rapidement le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'extérieur de la région , a expliqué Joël Lavoie en entrevue lors de l’émission Place publique.

La distribution a débuté au Saguenay-Lac-Saint-Jean lundi.

Ça va prendre presque la semaine. Aujourd'hui, on a fait Dolbeau-Mistassini, puis une couple de petites municipalités aux alentours. On s'attend que d'ici la fin de la semaine, tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean devrait être couvert au complet. D'ici vendredi, normalement, ça devrait être fait, puis après ça, on va commencer avec l'extérieur de la région. On s'attend que l'extérieur de la région va recevoir du bleuet la semaine prochaine , a-t-il poursuivi.

Une entente qui rapporte

Joël Lavoie a révélé que l'entente de distribution dans les épiceries des bannières IGA et Metro a contribué à la bonne santé de l’entreprise.

Ça a fait augmenter de 25 % environ notre production annuelle, depuis qu'on a commencé avec eux. C'est quand même une bonne partie de notre production. On a toujours une augmentation toutes les années des ventes de 5 à 10 % , a chiffré le directeur de l’usine.

Les bleuets enrobés de chocolat représentent de 20 à 25 % du chiffre d’affaires.

Le plus gros vendeur, c'est tous nos produits de Pâques qu'on fait, notre fameuse petite poule au chocolat au lait et noir avec toutes nos figurines. C'est vraiment le produit phare de la chocolaterie depuis quelques années. D'ailleurs, on a commencé depuis début juin à préparer notre saison de Pâques. On produit déjà des petites poules, puis des figurines de Pâques pour être prêts pour 2024 , a-t-il annoncé.

Pour cette production, le quart de nuit a été abandonné en raison de la difficulté à trouver des employés.

Des produits exclusifs à la boutique

Finalement, Joël Lavoie a révélé que de nouveaux produits seront en vente exclusivement à la boutique de l’usine.

Ouvrir en mode plein écran La chocolaterie des Pères trappistes est située à Dolbeau-Mistassini. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau