Une mosaïque affiche la diversité de Saint-Paul

Saint-Paul étrenne depuis ce week-end une mosaïque murale dans un endroit considéré comme le plus fréquenté de ce village albertain. La fresque géante est comme une ode à la diversité : parmi les 20 résidents de milieux religieux et culturels divers qui ont été mis à contribution, chacun y a imprimé une part de soi et de son héritage.

La mosaïque s'appelle l'arbre de vie , présente l’initiateur du projet, Eric Spoeth, un mosaïste vivant à Saint-Paul.

L’arbre de vie est représenté dans certaines religions et certaines cultures, avec souvent des significations différentes. Ces représentations ont toutefois un point commun, à savoir la source de la vie : Ce que nous recevons et héritons des autres [et] que nous sommes obligés de transmettre et de partager à notre tour , dit Eric Spoeth.

Trois autres artistes, Valerie Pratch, Richard Wilde et Natalie Beland, ont apporté leur touche au projet. Il s’agit d’un travail collaboratif dans le cadre d’un projet communautaire, soulignent les participants.

Ainsi, dit Eric Spoeth, des membres des communautés hindoue, musulmane et chrétienne ont gravé un symbole de leur foi sur la fresque murale.

Un artiste autochtone y a mis aussi du sien, tandis que d’autres participants ont ajouté à la mosaïque l’image, par exemple, d’un fruit originaire de leur pays. Nous avons donc des mangues, des airelles rouges, des amélanches, un mélange éclectique d'influences culturelles basées sur ce que les gens ont apporté de leurs propres origines , se réjouit Eric Spoeth.

D’autres encore y ont imprimé des souvenirs, parfois douloureux.

Une mère a ajouté des papillons [sur la mosaïque] en hommage aux enfants qu'elle a perdus [...], et les papillons sont toujours quelque chose qu'elle voyait au moment où elle découvrait qu'elle avait fait une fausse couche.

Le mosaïste espère ainsi que la fresque servira de catharsis non seulement pour les personnes qui la regardent, mais aussi pour celles qui ont contribué à sa création.

Dans le même sens, Natalie Beland ajoute que c'est uneœuvre d’art que les gens peuvent venir voir et apprécier, peut-être s’y identifier. Ça représente la vie, alors c’est universel.

Le projet a été financé par les gouvernements provincial et fédéral.

Avec les informations de Jordan Mesiatowsky