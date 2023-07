L’Ontario devrait entreprendre une nouvelle évaluation de la valeur des propriétés de la province à des fins d'imposition, estiment des élus municipaux et des dirigeants du secteur économique. La dernière remonte à plus de sept ans, une situation qui pourrait avoir des conséquences désastreuses, selon eux.

Des investissements sont retardés entre autres en raison du manque d’information par rapport à l’échéancier de la prochaine évaluation , écrivent les représentants de plusieurs organismes, dont l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO), la Chambre de commerce de l’Ontario et l’Association de l’industrie du tourisme de la province.

Avant 2020, les évaluations foncières étaient réalisées aux quatre ans par la Société d’évaluation foncière des municipalités (MPAC), dont les membres du conseil d’administration sont nommés par le ministre des Finances de l’Ontario. Ainsi, pour les années d’imposition 2017 à 2020, les propriétés ont été évaluées le 1er janvier 2016.

Une nouvelle évaluation devait avoir lieu en 2020, mais celle-ci a finalement été reportée par la province en raison de la pandémie et à ce jour, n’a toujours pas été réalisée.

Le gouvernement Ford n’est pas celui qui en donne le plus aux municipalités, affirme le maire de Hearst, Roger Sigouin. Il estime qu’il est temps pour le MPAC d’entreprendre la prochaine évaluation. Je ne sais pas pourquoi [l’Ontario] repousse , lance-t-il.

On a déjà de la misère à joindre les deux bouts dans toutes les municipalités. Comme individu, on ne veut pas que nos taxes montent, mais on ne veut pas non plus que nos services soient coupés.