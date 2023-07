Des travaux d'urgence seront entrepris d'ici la fin de l'été dans l’usine de traitement de l’eau de la municipalité. Ils étaient devenus nécessaires après que des trihalométhanes (THM) ont été décelés dans l'eau de l'aqueduc, l’automne dernier.

Les THM sont le fruit d'une réaction chimique qui se produit lorsque le chlore entre en contact avec de la matière organique qui flotte dans l’eau, notamment les feuilles mortes et les algues.

Cela se produit plus souvent à Saint-Fabien puisque la municipalité puise son eau en surface, dans un lac, et non dans une nappe souterraine. Elle contient donc davantage de débris. C’est comme une conséquence d’avoir de l’eau de surface , indique le directeur général de Saint-Fabien, Yves Galbrand.

Ouvrir en mode plein écran Yves Galbrand estime que les travaux qui seront entrepris sous peu permettront de diminuer la concentration en THM dans l'eau de Saint-Fabien. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon les données du ministère de l’Environnement du Québec, la concentration en trihalométhanes était de 125,6 microgrammes par litre lors du dernier relevé, alors que la norme à respecter est de 80 microgrammes par litre.

En automatisant l’usine, l’ajout de chlore dans l’eau potable ne se fera plus de manière manuelle. L’usine va permettre probablement de réduire la quantité de chlore dont on a besoin. On en mettait peut-être plus que le client en demandait pour être sûr que l’eau est propre à la consommation , ajoute M. Galbrand.

Le directeur général croit qu’en diminuant la quantité de chlore, il y aura moins de réactions chimiques et donc moins de THM.

Les normes gouvernementales pour l’usine devraient être respectées avec ces modifications-là.

L’automatisation va également permettre à la municipalité de recevoir des alertes si une pompe tombe en panne. Le système mécanique qui date de plusieurs années sera aussi remis à neuf et du sable sera ajouté dans les filtres.

Les travaux sont évalués à un peu plus de 200 000 dollars. La municipalité assume l’entièreté des coûts grâce à la somme qu’elle touche en vertu des redevances de la taxe sur l’essence. Yves Galbrand explique que cette somme devait initialement servir à remplacer des conduites d’eau. On va s’organiser pour que l’eau soit bonne dans les conduites avant de les changer , lance-t-il.

Les contrats pour la réalisation des travaux ont été octroyés au cours des dernières semaines. Les travaux débuteront dès que les pièces commandées seront reçues.

D’ici quelques années, la municipalité de Saint-Fabien espère être en mesure d'entreprendre une réfection complète de son usine de filtration des eaux. Le coût d’une telle opération avoisine les 13 millions de dollars.