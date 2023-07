Le centre de consommation supervisée de Timmins a reçu un nombre total de 24 168 visites entre le 4 juillet 2022 et le 30 juin 2023, et le nombre de surdoses mortelles a baissé en 2022.

Le nombre de décès liés aux opioïdes à Timmins est passé d’un taux estimé à 80,2 pour 100 000 habitants en 2021 à 53,5 pour 100 000 habitants en 2022.

Ce sont deux des faits saillants tirés du rapport annuel publié vendredi dernier par L’Hôpital de Timmins et du district au sujet du site santé sûr de Timmins (SSST).

De ce nombre, 12 572 visites ont été effectuées par 366 personnes uniques, y compris les personnes avec des adresses fixes et un emploi à temps plein, dans le but de réaliser des consommations supervisées.

D’ailleurs, 52 % des visites du site étaient exécutées dans le but de consommer des substances obtenues au préalable et les 48 % restants représentaient des demandes de connexion au système de soins du centre.

On y précise également que le personnel du SSST est intervenu dans 130 cas d’overdoses, ce qui a permis d’éviter des décès.

Des chiffres encourageants

Les chiffres que contient le rapport sont bien accueillis par la mairesse de la ville, Michelle Boileau, qui les considère comme plutôt encourageants.

C’est un bilan positif. Jusqu’à présent, ça fait le travail imposé qui est de sauver des vies ou d’éviter des décès reliés aux surdoses. Donc dans ce sens-là, c’est une grande réussite.

Elle se réjouit de voir que depuis la création du centre, la ville de Timmins a connu une diminution du nombre de décès liés aux opioïdes, contrairement aux années précédentes.

Pour sa part, Karla Ghartey, infirmière qui travaille pour le centre de consommation supervisée à Sudbury et professeure en soins infirmiers au collège Cambrian, suggère que ces données montrent combien les services fournis par ce type d’institutions sont importants.

Mme Ghartey souhaite que plus de mesures soient établies pour contrer les méfaits liés à la gestion de la crise des opioïdes.

Le fait que le service soit utilisé montre encore plus qu’il est nécessaire dans cette communauté-là, tout comme ici à Sudbury. Je suis aussi très heureuse de voir que le service est utilisé non seulement pour consommer des substances, mais aussi pour établir des liens avec les services sociaux et de santé , soutient l’infirmière.

Un besoin de plus de services

Mme Ghartey ajoute qu’elle souhaiterait que d’autres stratégies de réduction des méfaits soient mises en place.

Nous avons aussi besoin de sites de consommation supervisée qui permettent l’inhalation. Les statistiques de partout au pays, y compris ici à Sudbury, montrent que plus de gens inhalent leurs drogues comme principale méthode de consommation, et des gens meurent de surdose en inhalant leurs substances , précise Mme Ghartey.

Selon la professeure, les stratégies de réduction des méfaits sont très bénéfiques non seulement pour les personnes qui consomment des drogues, mais aussi pour l'ensemble de la communauté.

De son côté, Michelle Boileau souhaite une augmentation de l’effectif des psychologues et des psychiatres et une augmentation des services de traitement résidentiels.

La mairesse de Timmins est fière des accomplissements du centre de consommation supervisée et espère que le centre devienne permanent.

La mairesse espère aussi que le site de consommation devienne permanent rapidement.

J’ose croire que si on réussit à avoir un site permanent, on pourra mieux répondre aux besoins des personnes vulnérables, ainsi qu’aux préoccupations des résidents qui témoignent de cette crise dans sa largeur , affirme-t-elle.

Ladite demande soumise en février dernier est encore en traitement selon la mairesse.

L’hôpital de Timmins et du district ne nous a pas accordé d’entrevue.

Avec les informations de Bienvenu Senga