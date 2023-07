La C.-B. s’engage à revoir le cadre d’intervention policière en cas d’agression sexuelle

Lundi, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé qu’il comptait réviser le cadre d’intervention de la police dans les cas d’agressions sexuelles. Il a aussi annoncé un financement annuel pour 68 nouveaux programmes communautaires de soutien pour les victimes à travers la province.

Les victimes d’une agression sexuelle méritent d’être traitées équitablement et avec compassion , a déclaré le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth.

Notre gouvernement bâtit une province plus sûre, plus saine et plus juste pour nous tous en promouvant des services de police de qualité et impartiaux et en octroyant un financement stable aux services cruciaux qui soutiennent les survivantes et les survivants.