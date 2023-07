Même si le secteur pétrolier et gazier s’attend à peu d’impact de la fin des subventions aux combustibles fossiles annoncée lundi par Ottawa, le gouvernement albertain critique l’annonce du gouvernement fédéral.

Selon la ministre albertaine de l’Environnement et des Zones protégées, Rebecca Schulz, Ottawa se trompe de cible. Les combustibles fossiles ne sont pas le problème; les émissions le sont et la priorité d’Ottawa devrait être de travailler avec les provinces pour trouver les meilleures manières d’aider l’industrie à réduire ses émissions dans tous les secteurs , a-t-elle indiqué dans un courriel.

Elle s’inquiète du manque de détails chiffrés sur l’impact de l’annonce sur les entreprises et les consommateurs. Cela montre à quel point nous devons lancer rapidement un groupe de travail bilatéral.

Ouvrir en mode plein écran La ministre de l'Environnement de l'Alberta, Rebecca Schulz, souhaite plus de détails d'Ottawa sur les implications économiques de la fin des subventions. Photo : Fournie par l'équipe de campagne de Rebecca Schulz

Très peu de subventions existantes, dit l'industrie

L’industrie pétrolière et gazière semble toutefois peu inquiète des conséquences de la fin des subventions jugées « inefficaces ».

Selon l’Alliance nouvelles voies, l’industrie est de toute façon loin d’être subventionnée, mais, au contraire, fournit des dizaines de milliards de revenus fiscaux au Canada.

L’organisation qui rassemble presque l’intégralité des producteurs de sables bitumineux de l’Alberta salue également les exceptions mises en place par Ottawa.

Le gouvernement fédéral continuera ainsi de financer des activités qui amènent à des réductions significatives d’émissions de gaz à effet de serre. En conférence de presse, le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a précisé que cela inclut le financement de projets de capture et de stockage du carbone (CSC).

Nous sommes heureux de voir que les lignes directrices reconnaissent le besoin d’un partenariat gouvernemental sur des projets essentiels pour atteindre les objectifs climatiques du Canada comme l’ambitieux projet de capture et de stockage du carbone proposé par l’Alliance nouvelles voies , a souligné Kendall Dilling, le président de l’Alliance.

L’organisation fait d’ailleurs pression sur Ottawa et sur le gouvernement albertain pour accroître les subventions à son projet de CSC .

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) se déclare également généralement sur la même longueur d’onde que le cadre publié par le gouvernement fédéral. Comme l’Alliance nouvelles voies, elle souligne les exceptions permettant le financement des technologies de réduction des émissions du secteur et la participation des communautés autochtones.

L’industrie pétrolière et gazière est un moteur important de revenus aux gouvernements canadiens grâce aux impôts et aux redevances. Elle soutient l’emploi d’environ 450 000 personnes.

Le point fort de cette annonce est surtout de clarifier la position du gouvernement fédéral, estime Richard Masson, chercheur principal à l’École de politique publique de l’Université de Calgary et président du World Petroleum Council Canada.

Cela nous dit que l’aide à la capture et le stockage du carbone et les mesures pour réduire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre dans la production énergétique ne sont pas des subventions inefficaces. C’est important d’avoir cette clarification avant que les entreprises investissent des milliards de dollars.

Il souligne également que le cadre fédéral ne s’applique qu’aux subventions futures et non aux programmes déjà en place. L’annonce n’inclut pas non plus le financement public par le biais de sociétés d’État.

Selon le ministre Guilbeault, le gouvernement s’attaquera à ce type de subventions l’année prochaine.

Avec les informations de Paula Duhatschek