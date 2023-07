Que retenir, un an après les excuses du pape aux peuples autochtones?

Le chemin de la réconciliation est long et certaines cicatrices sont encore difficiles à guérir. Un an après la visite du pape François au Canada et les excuses qu’il a adressées aux peuples autochtones pour les traitements qu'ils ont subis dans les pensionnats, celles-ci sont vues par les différents intervenants comme une étape dans le long processus de guérison.

Ça a été un pas de plus pour moi, parce que quand il a prononcé ses excuses, c'est un pas vers l'ouverture de la guérison, mais la plaie va toujours être là parce qu'il y en a qui ne l'ont pas accepté , affirme maintenant Chantale Awashish, elle-même survivante d'un pensionnat autochtone, originaire de la nation atikamekw d'Obedjiwan.

Chantale Awashish participe cette année à la neuvaine à Sainte-Anne-de-Beaupré.

Pour elle, la visite du pape en 2022 a marqué une étape importante. C’est important pour notre cheminement, on ne peut pas rester dans la haine et la colère tout le temps. Il faut à un moment donné avancer pour nos petits enfants, pour être des modèles pour eux, pour ne pas les élever dans la haine et la colère. Il ne faut pas qu'ils subissent ce qu'on a subi , ajoute Chantale Awashish, tout à fait consciente qu’elle ne peut que parler qu'en son nom.

Elle est restée une grande croyante et était présente aux côtés d'autres survivants de pensionnats autochtones, lors de la messe papale, à Sainte-Anne-de-Beaupré, le 28 juillet 2022.

Niveaux de guérisons différents

Depuis la visite du chef de l’Église catholique au Canada, le processus de guérison a pu progresser, selon Rémy Vincent, grand chef de la nation huronne-wendat. Je ne dirais pas qu'on voit des choses extrêmement tangibles ou très différentes, mais ça a certainement créé une prise de conscience , remarque-t-il.

Le grand chef Rémy Vincent considère que la réconciliation avec les communautés non autochtones chemine depuis la visite du pape François en 2022.

Ce sont des siècles d'histoire qui ne se régleront pas en quelques mois et quelques années, mais le climat est bon , allègue Gérald Cyprien Lacroix, cardinal et archevêque de Québec. Quand le pape est venu, certains étaient très satisfaits, d'autres l'étaient moins. On n'est pas tout au même niveau et c'est pour ça que ça prend du temps. Il faut le respecter et prendre le temps, il y a des étapes à vivre , indique le cardinal.

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix est optimiste pour la suite du chemin vers la guérison avec les survivants des pensionnats autochtones.

L'archevêque et le grand chef de la Nation huronne-wendat s’accordent aussi pour dire que la visite du pape aura au moins servi à sensibiliser la population canadienne aux enjeux autochtones et à l’importance de la réconciliation.

L'Église, elle, a finalement rejeté en mars la doctrine de la découverte, datant du 15e siècle. Les Européens s’en étaient servi pour justifier la saisie de territoires qui appartenaient à des peuples autochtones, en partant du postulat que ces terres n’appartenaient à personne.

Si certains Hurons-Wendat ont suivi les classes dans les écoles de jour, très peu ont été contraints d’aller dans les pensionnats autochtones. Aujourd’hui, l’Église catholique est donc moins présente dans cette communauté.

Lors de la visite du pape à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, des Autochtones demandaient de nouveau de mettre fin à la « doctrine de la découverte ».

Oui, c'est fait du côté de l'Église, mais c'est toujours assez difficile du côté du gouvernement de pouvoir appliquer ça. On pense qu'à long terme et en continuant à y travailler, on va arriver avec des résultats positifs pour les Premières Nations , relate Rémy Vincent.

L’enjeu des archives

L’accès aux archives des communautés religieuses est un aspect important du processus de guérison. En juin, la Conférence des évêques catholiques du Canada a donné des directives aux diocèses pour l’ouverture des archives à des fins de recherche.

Des documents d'archives à Rome, découverts par Raymond Frogner, le directeur des archives au Centre national pour la vérité et la réconciliation.

C'est précieux des archives, ça mérite d'être géré avec respect. Il y a des lois qui existent et des façons de procéder et ce que la Conférence des évêques catholiques du Canada a voulu faire, c'est d'aider les diocèses à bien gérer ça pour faciliter la recherche et les procédures , précise l'archevêque de Québec.

Ces documents pourraient permettre de répondre à différentes questions laissées en plan, notamment en ce qui a trait aux tombes anonymes et à l'emplacement d’autres lieux potentiels de sépultures.

Certaines communautés aimeraient aussi que l’Église leur remette des artefacts autochtones qui font partie des collections du Vatican. Gérald Cyprien Lacroix affirme que cette demande est en processus d'évaluation.

L'importance des mots

À la suite de la visite papale, la Conférence des évêques a mis sur pied un programme pour soutenir des projets qui mettent la culture autochtone en valeur. Notre fonds est en marche. On a déjà la moitié d'amasser. C'est un programme sur plusieurs années pour aider à la réconciliation et au vivre ensemble , résume l'archevêque de Québec.

Même si les gestes concrets restent ainsi encore à définir, la parole s’est tout de même libérée. Sur le vol du retour, le pape François, qui s’était excusé à plusieurs reprises pour les abus commis par certains membres de l'Église , a finalement reconnu en répondant à un journaliste que les traitements réservés aux autochtones constituaient un génocide.

Le pape François avait prié devant les tombes du cimetière de Maskwacis, en Alberta, à l'occasion de sa rencontre avec la communauté autochtone, où il a visité le site de l'ancien pensionnat Ermineskin. (Photo d'archives)

Pour moi-même, personnellement, ça a été comme une guérison d'avoir reconnu le génocide des autochtones. C'est venu me chercher quand même, même s'il ne l'a pas dit à l'intérieur de la basilique et qu'il l'a dit dans l'avion , soutient Chantale Awashish.

Si elle a bien accueilli les excuses du pape pour les abus commis par des représentants de l’Église dans les pensionnats, elle aimerait voir ces personnes assumer les responsabilités de leurs gestes.

D'autres autochtones attendent toujours réparation et reprochent encore au souverain pontife de n'être pas être allé assez loin dans ses excuses et ses déclarations.

La relation s'améliore d'année en année, mais il reste encore beaucoup de travail , conclut pour sa part Rémi Vincent, gardant un ton optimiste.

Avec les informations de Marika Wheeler.