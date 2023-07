PFAS à La Baie : la santé publique ne préconise pas les tests sanguins

La direction régionale de la santé publique estime qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des tests de biosurveillance afin de mesurer le taux de composés perfluorés (PFAS) dans le sang des Baieriverains.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean soutient que l’eau à la consommation n’est qu’une voie d’exposition aux PFAS parmi plusieurs autres.

Même si une mesure sanguine des concentrations de PFAS était effectuée, cette dernière ne permettrait pas de déterminer la source de l'exposition ni le risque de développer des effets à la santé [sic] , a indiqué le CIUSSS régional dans une réponse formulée par courriel.

Lors de la rencontre d’information concernant les PFAS qui s’est déroulée à La Baie le 19 juillet dernier, certains citoyens des secteurs de Port-Alfred et Grande-Baie, inquiets, avaient formulé la demande que des tests sanguins soient réalisés.

Selon Santé Canada, les PFAS sont détectés dans le sang et peuvent refléter plusieurs années d’exposition. Il est possible d’être exposé à ces polluants en mangeant, en buvant et en respirant.

Le CIUSSS ajoute qu’il est aussi possible d’être exposé aux PFAS via les poêles antiadhésives, certains produits cosmétiques, des emballages alimentaires ou encore des produits imperméabilisants.

Avec les connaissances disponibles à l'heure actuelle, de tels tests ne sont pas préconisés par la santé publique pour protéger la santé de la population , conclut le CIUSSS .

