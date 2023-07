Des projets artistiques qui s'inspirent du monde végétal sont mis en valeur à la Galerie Végétale, un nouveau lieu d'exposition à Kamouraska inauguré par la Société des Plantes. Au programme pour 2023 : les courtepointes vidéographiques de l'artiste originaire de la Gaspésie, Nathalie Bujold.

On essaie de réintégrer la poésie dans le monde […] à travers un espace de diffusion , explique Patrice Fortier, propriétaire et fondateur de la Société des Plantes, une entreprise basée à Kamouraska qui produit et vend des semences de plantes.

Ouvrir en mode plein écran Gros plan sur l'œuvre vidéo de Nathalie Bujold Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Par le biais de résidences artistiques, la Société des plantes invite les artistes à intégrer le monde du vivant dans leurs œuvres et d'exposes celles-ci dans ce nouvel espace.

Une courtepointe en mouvement

L’artiste visuelle Nathalie Bujold ouvre le bal avec l'exposition Motifs de l’embarras : 11 courtepointes vidéographiques.

Ouvrir en mode plein écran Nathalie Bujold, artiste en arts visuels, expose ses œuvres vidéographiques à la nouvelle Galerie du Végétal, à Kamouraska. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Nathalie Bujold tisse des courtepointes visuelles avec le matériel récolté au cours des 22 dernières années dans la région. Ce sont des dizaines, parfois même des centaines de vidéos qui sont rapiécées pour créer une toile numérique en mouvement.

Je pense à la vidéo comme un textile!

Je commence par faire la fibre si on veut. J’unis des plans, là, cela fait des séquences, explique l'artiste.

Ouvrir en mode plein écran Arrêt sur image de la vidéo courtepointes vidéographiques de l'artiste Nathalie Bujold. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Pour Nathalie Bujold, une courtepointe a un contenu très émotif.

Parce qu’on va souvent travailler avec des tissus qu’on a aimés, qu’on a chéris ou que des gens ont portés.

Ouvrir en mode plein écran Les œuvres de Motifs de l'Embarras : onze courtepointes vidéographiques de Nathalie Bujold seront exposées à la Galerie Végérale de La Société des plantes jusqu'à la fin 2023. Photo : Radio-Canada / La Société des plantes (montage Radio-Canada)

Le choix de la première exposition fut une évidence pour le propriétaire de la salle d’exposition.

Elle [Nathalie Bujold] a été témoin de toutes les étapes de l’évolution de la Société des plantes , raconte Patrice Fortier.

Ouvrir en mode plein écran Arrêt sur image de la vidéo courtepointes vidéographiques de Nathalie Bujold Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

La salle d'exposition est une manière de protéger et de faire connaitre davantage le monde végétal, poursuit celui-ci.

Les visiteurs pourront visiter l'exposition jusqu'à la fin de l'année 2023.

Ouvrir en mode plein écran Une image de l'exposition montrant une vue aérienne des jardins de la Société des Plantes. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Retisser des liens avec les plantes

Créée en 2021, la Société des plantes crée des catalogues de semences de plantes indigènes ou importées qui sont adaptées aux climats nordiques.

Ouvrir en mode plein écran Arrêt sur image de la vidéo d'un légume racine Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné