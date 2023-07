Marit Stiles, cheffe de l’opposition néo-démocrate, a demandé au gouvernement ontarien lundi en conférence de presse d'annuler les coupes qu'il aurait imposées aux équipes de lutte contre les incendies de forêt.

Mme Stiles affirme que les décisions politiques de Doug Ford visant à réduire le financement des équipes de pompiers auront des conséquences désastreuses.

Sans un salaire raisonnable qui tient compte des risques et des défis du lieu de travail, vous ne pouvez pas conserver une main-d'œuvre qualifiée , affirme Mark Belanger, un vétéran de la lutte contre les incendies depuis 30 ans.

Le travail des pompiers forestiers devient de plus en plus difficile, selon Marit Stiles.

Le gouvernement n’offre pas des salaires et des conditions de travail équitables , abonde dans le même sens Marit Stiles.

Pour sa part, le ministère des Richesses naturelles et de Forêts (MRNF) affirme dans un courriel qu’il n’y a pas eu de compressions, et que le financement en lien avec la lutte contre les feux de forêt a augmenté de 92 % depuis 2018.

Le budget de départ était de 134,9 millions de dollars pour l’année financière 2023-2024, soit 34,9 millions de plus que l’année précédente.

Le MRNF donne en exemple l’année 2021-2022, où le budget initial était de 100 millions, avec des dépenses totales de 249 millions de dollars.

Il est aussi indiqué dans le courriel que l'échelle salariale pour les pompiers forestiers est de 22,89 $ à 29,26 $ de l'heure, selon la convention collective.

Selon le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, il y a entre 120 et 150 pompiers forestiers de moins cette année comparativement à 2019.

Mark Belanger précise qu'il manquerait 50 équipes de pompiers, faute de personnel expérimenté pour les diriger.

Il y a eu une perte de plus de 30 % de personnel d'encadrement de première ligne, selon ses propos.

Nous ne sommes plus capables de fournir une réponse rapide et effective face aux feux de forêt et nous ne pouvons plus prétendre être des meneurs en termes de lutte contre les incendies dans la forêt boréale.