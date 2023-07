Une programmation ambitieuse pour le TIFF, malgré la grève à Hollywood

Seth Rogen, Robert De Niro, Alexander Payne... le Festival international du film de Toronto (TIFF) a dévoilé lundi une programmation avec de nombreuses têtes d'affiche américaines, malgré la grève des acteurs, des actrices et des scénaristes qui paralyse actuellement Hollywood.

Tremplin habituel en vue des Oscars, l'événement se tiendra du 7 au 17 septembre, mais doit cette année composer avec des incertitudes majeures, car les vedettes américaines pourraient ne pas fouler son tapis rouge.

Pendant la grève, le syndicat des acteurs SAG-AFTRA interdit en effet à ses membres de promouvoir les films des grands studios et plateformes de diffusion en continu, avec lesquels les négociations pour revaloriser les salaires et encadrer l'usage de l'intelligence artificielle ont échoué.

Seuls les interprètes tournant dans des films indépendants pourront bénéficier d'un accord provisoire afin de promouvoir leur production, a expliqué Duncan Crabtree-Ireland, le négociateur en chef du SAG-AFTRA, dans un entretien avec le site spécialisé Deadline.

Un film sur l’affaire GameStop avec Seth Rogen

Plusieurs films potentiellement oscarisables doivent être dévoilés lors de cette nouvelle édition du TIFF.

Parmi eux, on trouve notamment Dumb Money, avec Seth Rogen et Paul Dano, qui revient sur la rébellion de milliers de petits investisseurs à la bourse en 2021 pour faire monter l'action des magasins de jeux vidéo GameStop face aux fonds d'investissement pariant sur sa chute.

Robert De Niro incarne dans Ezra un père qui voit son fils revenir vivre sous son toit, après le naufrage de sa carrière et de son mariage.

Le festival annonce d'autres premières mondiales, notamment celles du drame Les Indésirables du réalisateur français Ladj Ly, de la comédie sportive Une équipe de rêve (Next Goal Wins) de Taika Waititi, et Seven Veils d'Atom Egoyan, avec Amanda Seyfried.

La première internationale de The Holdovers, du réalisateur américain Alexander Payne, est également prévue. Le film raconte l'histoire d'un enseignant (Paul Giamatti) chargé de superviser les élèves d'un internat qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour les vacances de Noël.

Le directeur général du TIFF, Cameron Bailey, a déclaré dans un communiqué que la programmation présentait une riche mosaïque de talents, de visions et de récits .

Un bon indicateur pour les Oscars

Avec Venise et Telluride, Toronto est une étape clé des festivals d'automne, où de nombreux films prétendants aux récompenses américaines se dévoilent lors de premières millimétrées.

Son prix du public s'est imposé comme un baromètre important dans la course aux Oscars. Ces dernières années, deux de ses lauréats, Nomadland et Le livre de Green (Green Book), ont remporté l'Oscar du meilleur film après avoir été remarqués à Toronto.