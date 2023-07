Des agriculteurs encouragés à transformer leurs récoltes en pâturage

L'Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan (APAS) encourage les agriculteurs qui font face à la perte de récoltes en raison de la sécheresse à venir en aide aux éleveurs de bétail en offrant leurs récoltes pour nourrir les animaux.

Selon l' APAS , les agriculteurs ont la possibilité de procéder à la coupe en balles de leur récolte ou d'installer des clôtures temporaires autour de leurs terres endommagées. Ceci leur permettra d'utiliser leurs terres comme pâturage.

Un récent rapport de surveillance de la sécheresse publié par Agriculture et Agroalimentaire Canada (Nouvelle fenêtre) indique que 76 % du territoire agricole du pays est classé comme étant soit anormalement sec, soit confronté à une sécheresse modérée ou sévère cet été.

En Saskatchewan, les conditions chaudes et sèches ont contribué au développement rapide des cultures et ont causé des dommages aux cultures , souligne le rapport de l’agence fédérale. Les régions du sud-ouest et du centre ouest de la province ont subi les répercussions les plus importantes, car près de la moitié des producteurs ont signalé une pénurie d'eau pour le bétail.

Plusieurs éleveurs se disent d'ailleurs préoccupés par l'insuffisance d'aliments pour animaux, car le foin et les autres cultures de pâturage connaissent un dessèchement et un dépérissement.

Publicité

La semaine dernière, l'Association des éleveurs de la Saskatchewan a affirmé que l'intervention immédiate des gouvernements est nécessaire pour faire face aux problèmes engendrés par la sécheresse.

Aussi, la municipalité de Dundurn a été contrainte de déclarer l'état de « catastrophe agricole » à cause des répercussions de la sécheresse.

De son côté, le ministre provincial de l'Agriculture, David Marit, a demandé à Ottawa de venir en aide aux producteurs agricoles à travers le programme d'aide en cas de catastrophe Agri-relance en déterminant quelles seraient les meilleures mesures d’aide à adopter .

Le programme Agri-relance a pour but de soutenir les producteurs dans la reprise de leurs activités suite à des événements de catastrophes naturelles.

Avec les informations de La Presse canadienne