Pour se surpasser, les athlètes de la 57e finale des Jeux du Québec doivent d’abord bien s’alimenter. Des bénévoles s'affairent à préparer des dizaines de milliers de repas pour nourrir les jeunes, en plus des entraîneurs, des représentants des délégations, des arbitres et des juges.

2000 kg de bananes, 1600 kg de jambon, 20 000 muffins et 17 000 crêpes seront notamment nécessaires pour remplir les estomacs des participants.

Le comité organisateur des Jeux a commencé sa planification alimentaire il y a des mois. Afin de bien se préparer, des bénévoles sont aux fourneaux depuis la semaine dernière.

Des bénévoles préparent chaque jour des milliers de sandwichs.

Pour cuisiner les dîners, une vingtaine de bénévoles se réunissent tous les jours au Colisée Financière Sun Life. Au programme : préparer 2500 sandwichs pour les boîtes à lunch du jour. Un défi qui demande d'établir une stratégie de production.

Ça se passe bien. Ce matin, on a eu un petit meeting. On a commencé à faire un peu de stratégie. On s'est ajustés et on est super opérationnels , remarque Dominic Lapointe, un bénévole rencontré sur place.

Les bénévoles préparent une grande quantité de couscous, qui sera servi à la cafétéria.

Les bénévoles ont du plaisir à concocter les différents plats. On est une bonne équipe très opérationnelle. C’est vraiment une belle synergie d’équipe! , lance la bénévole Geneviève Lepage, tout en préparant des sachets de crudités.

Le Colisée n’est pas le seul lieu de production de nourriture. On a trois cafétérias : [à l'école secondaire] Paul-Hubert, au Cégep et à l’UQAR, où c'est la préparation des déjeuners et des soupers , indique Émilie St-Pierre, directrice générale adjointe aux opérations sportives et aux services aux participants.

Émilie St-Pierre précise que son équipe travaille depuis plusieurs mois avec ses partenaires pour effectuer les commandes de nourriture.

Et comme la chaleur est au rendez-vous, on doit tenir compte de la bonne conservation des aliments. En plus des chambres froides qui sont dans les cafétérias, on a ajouté cinq entreposages réfrigérés supplémentaires [...] On parle de conteneurs maritimes de 40 pieds congelés et réfrigérés , ajoute Mme St-Pierre.

En tout, 75 000 repas seront servis pendant les 10 jours des Jeux du Québec.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux