Conflit dans les ports de la C.-B. : le syndicat présente l’entente à ses membres mardi

Le Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada (ILWUC) réunit ses membres mardi matin afin de discuter de l’entente de principe conclue la semaine dernière avec l'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique (BCMEA) et de leur recommander d'en accepter les termes.

Dans une note adressée à toutes les sections locales du syndicat, le président Rob Ashton indique que les travailleurs qui doivent commencer leur quart à 8 h seront en arrêt de travail pour la réunion.

Les membres du syndicat pourront voter sur l’entente jeudi et vendredi entre 6 h et 18 h au bureau de la section locale 500. Une urne itinérante sera également disponible jeudi à certaines heures sur les différents lieux de travail des membres du syndicat.

L’issue de ce vote pourrait mettre fin au conflit de travail entre le syndicat et l'Association, qui a fermé les installations portuaires de la province pendant 13 jours, plus tôt ce mois-ci, et provoqué l’incertitude dans les chaînes d’approvisionnement et les milieux économiques.

Chronologie du conflit de travail :

1 er juillet : Plus de 7000 travailleurs des ports de la Colombie-Britannique déclenchent la grève.

juillet : Plus de 7000 travailleurs des ports de la Colombie-Britannique déclenchent la grève. 11 juillet : Le ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan , demande au médiateur fédéral de lui fournir ses recommandations pour le règlement du conflit.

, demande au médiateur fédéral de lui fournir ses recommandations pour le règlement du conflit. 13 juillet : Une entente de principe est conclue entre le Syndicat des débardeurs et l'Association des employeurs maritimes.

18 juillet : Le Syndicat des débardeurs rejette l'entente de principe, qui n’est donc pas soumise au vote de ses quelque 7400 membres. Les travailleurs reprennent la grève.

19 juillet : Seamus O'Regan déclare que la reprise de la grève est illégale à la suite d'une décision du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), parce que le syndicat n’a pas donné de préavis de grève de 72 heures. Le syndicat lance un nouveau préavis de grève, qu’il annule quelques heures plus tard. Justin Trudeau convoque le Groupe d’intervention en cas d’incident, composé de ministres et de hauts fonctionnaires, pour discuter de la situation.

déclare que la reprise de la grève est illégale à la suite d'une décision du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), parce que le syndicat n’a pas donné de préavis de grève de 72 heures. Le syndicat lance un nouveau préavis de grève, qu’il annule quelques heures plus tard. Justin Trudeau convoque le Groupe d’intervention en cas d’incident, composé de ministres et de hauts fonctionnaires, pour discuter de la situation. 20 juillet : Le Syndicat des débardeurs conclut à nouveau une entente de principe avec l'Association des employeurs maritimes.

21 juillet : À la suite d’une réunion d’urgence, la direction du syndicat décide de recommander à ses membres d'accepter les termes de l’entente de principe.

Avec des informations de Jennifer Magher