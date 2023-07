Un policier de Toronto accusé d’avoir volé 360 $ à une victime de surdose

Un policier de Toronto a plaidé non coupable, lundi, à l'ouverture de son audience disciplinaire devant un tribunal administratif au sujet d'un vol commis dans l'appartement d'un homme qui avait succombé à une surdose en 2019. L'agent Daniel Han, qui fait face à deux accusations de pratique frauduleuse et d'escroquerie, affirme qu'il n'a pas volé les 360 $ dans la chambre de la victime à l'époque.

Dans la reconnaissance commune des faits, la poursuite et la défense s'entendent sur certains faits dans cette affaire, bien que la défense assure que son client n'a pas volé l'argent.

Ouvrir en mode plein écran Le quartier général de la police de Toronto sur la rue College abrite le tribunal disciplinaire du service. Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

L'agent Han s'est rendu à un appartement, vers 18 h 35 le 15 mars 2019, à la suite d'un appel au 911 d'un locataire qui signalait une odeur nauséabonde à son étage.

À son arrivée, avec l'aide d'un concierge, le policier est entré dans le logement de la victime qui a été découverte dans un état de décomposition.

Il n'y avait personne et du matériel pour s'injecter de la drogue a été trouvé dans la cuisine.

L'agent Han est resté sur les lieux en attendant l'arrivée, vers 19 h 30, d'un sergent superviseur, puis celle d'un coroner vers 21 h. Le superviseur, le Sgt Nelson Barreria, avait déjà quitté les lieux avant l'arrivée du coroner.

Ouvrir en mode plein écran Les audiences de l'agent Daniel Han doivent durer quatre jours. Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Le coroner a alors entamé son travail habituel en examinant la victime au sol et en faisant le tour du logement. La victime est identifiée grâce à sa carte d'assurance-santé comme étant Attila Retkes.

Le Dr Kashif Pirzada cite dans son rapport la cause du décès comme étant probablement accidentelle, mais pas suspecte.

Il remarque en outre qu'une liasse de billets de 20 $ est enroulée dans un élastique dans le tiroir de la table de chevet dans la chambre de la victime, mais il n'y touche pas.

Le Dr Pirzada quitte l'appartement en laissant derrière lui l'agent, qui attend jusqu'à 23 h pour que le personnel médico-légal emporte le corps.

Ouvrir en mode plein écran L'agent Daniel Han est pour l'instant suspendu avec salaire. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

La police appelle le 26 mars 2019 le frère de la victime pour confirmer l'identité de Retkes et pour lui dire que de l'argent a été trouvé dans l'appartement.

Le frère rappelle la police le lendemain pour signaler qu'il n'y a trouvé aucune liasse de billets.

Un superviseur appelle alors l'agent Han pour lui demander s'il avait saisi de l'argent ce soir-là. Dans un courriel, l'agent Han écrit qu'il n'y avait pas d'argent dans l'appartement.

L'agent Han se ravise quelques jours plus tard en disant qu'il a commis une erreur , qu'il se sent gêné , qu'il avait bien pris l'argent . Il déclare notamment I totally fucked up .

Ouvrir en mode plein écran L'agent Daniel Han a été acquitté au criminel par une juge de la Cour de justice de l'Ontario à Toronto. Photo : Radio-Canada / Esteban Cuevas

La poursuite affirme que l'agent Han est passé aux aveux après qu'une accusation de vol de moins de 5000 $ eut été déposée contre lui.

La défense du policier affirme toutefois que son client avait des raisons légitimes de saisir l'argent, avant de laisser la poursuite appeler son premier témoin : le Dr Kashif Pirzada.

L'agent Han a été acquitté au criminel à l'issue de son procès en février 2021, parce que la Couronne n'avait pu prouver l'accusation au-delà de tout doute raisonnable.

Premiers témoins à charge

Dans son interrogatoire, le coroner explique d'entrée de jeu que l'agent Han prenait des photos de l'appartement lorsqu'il examinait le corps.

Il était très serviable et très professionnel , se souvient-il.

Le Dr Pirzada affirme qu'il lui a demandé de prendre l'argent dans le tiroir pour les fins de l'enquête et confirme qu'il ne l'a pas vu faire ni compté les billets de 20 $.

C'est d'usage de saisir l'argent ou les objets de valeurs sur la scène d'un décès , dit-il.

Il ajoute qu'il n'a pas le matériel pour faire ce genre de saisie et qu'il doit se concentrer sur des médicaments ou le dossier médical de la victime.

Il précise que l'agent Han est resté à un moment dans le couloir de l'édifice, parce que l'odeur était insupportable.

Ouvrir en mode plein écran L'entrée de la cour du coroner de Toronto, où l'autopsie d'Attila Retkes a confirmé sa mort accidentelle par surdose. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Dans le contre-interrogatoire du Dr Pirzada, la défense a utilisé les transcriptions du procès criminel pour relever des failles et des contradictions dans le témoignage du coroner.

Le coroner s'est par exemple trompé au procès en citant l'heure à laquelle il était arrivé dans le logement.

Il ne se souvient pas par ailleurs qui a ouvert le tiroir de la table de chevet ce soir-là, l'agent Han ou lui. Il ne se rappelle pas non plus si le policier lui a demandé de prendre des photos de l'argent.

Il a toutefois compté le montant d'argent sans que je le lui demande , poursuit-il.

Il conclut que son travail ne l'oblige pas à demander à un policier de chiffrer des montants d'argent qui seraient découverts sur les lieux d'une mort suspecte.

Ouvrir en mode plein écran La poursuite a déjà fait savoir qu'elle allait demander le renvoi de l'agent Han s'il devait être reconnu coupable. Photo : Radio-Canada / Andy Hincenbergs

La poursuite appelle ensuite le superviseur qui était présent avec l'agent Han le soir où le corps a été découvert.

Le Sgt Barreria confirme que les policiers sont obligés de ramasser et mettre en sécurité tout objet de valeur sur la scène d'une mort suspecte comme de l'argent, des bijoux ou des appareils électroniques.

Il explique que le policier doit remplir un formulaire précis qui détaille la nature des objets saisis, mettre dans des sacs les objets en question et les apporter au poste pour les mettre dans un lieu sécurisé dans l'éventualité où la famille de la victime viendrait les réclamer.

Un superviseur doit être averti d'une telle procédure , confirme-t-il.

Le Sgt Barreria ajoute que l'agent Daniel Han a dépassé toutes les attentes de son employeur après sa dernière évaluation, en 2016, et qu'il a dit souhaiter intégrer un jour l'escouade des crimes financiers du service.

Il reconnaît néanmoins que l'erreur est humaine et qu'il arrive parfois que des policiers oublient d'effectuer certaines tâches au travail lorsque les conditions sont particulièrement difficiles.

Les audiences se poursuivent mardi.