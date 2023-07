Retards à prévoir dans la livraison de marchandises dans l’est du pays

En Nouvelle-Écosse, les pluies diluviennes de samedi ont eu raison d’une section de la voie ferrée près de Truro, appartenant au Canadien National (CN). Il s’agit d’un lien commercial important pour tout l’est du pays et sa fermeture pourrait entraîner des retards dans la livraison de marchandises.

Au port d’Halifax, on s’affaire à établir un plan pour répondre à la fermeture de cette voie ferrée sur le territoire de la Première Nation de Millbrook, près de Truro.

Un important tronçon ferroviaire a été endommagé sur le territoire de la Première Nation de Millbrook, près de Truro.

Plus de 60 % de la marchandise qui transite par Halifax n’est pas destinée au marché local et n’est pas transportée par camion, mais par train , explique le directeur des communications pour le port d’Halifax, Lane Farguson.

Arrivant par bateau, ces conteneurs sont par la suite envoyés par train vers différentes villes comme Toronto, Montréal, Québec et plusieurs villes de l’est des États-Unis.

Selon Lane Farguson, le port d’Halifax dispose d’une certaine flexibilité quant à l’entreposage de ces conteneurs, en attendant que la voie ferrée soit praticable.

Lane Farguson, directeur des communications pour le port d'Halifax

Il explique que le port peut arriver à gérer deux ou trois jours d’interruptions, comme pendant les tempêtes d’hiver. Au-delà de cette période, il faudra évaluer différentes options, comme agrandir l’espace d’entreposage des conteneurs ou déplacer ceux qui sont vides.

Trains suspendus, réparations attendues

Du côté de VIA Rail, qui utilise la voie du CN pour transporter les passagers, on informe que la route Océan, entre Montréal et Halifax ne peut être desservie à l’est de Moncton jusqu’à nouvel ordre .

L’entreprise précise qu’aucun moyen de transport alternatif n’est prévu.

Les trains de VIA Rail devront s'arrêter à Moncton au Nouveau-Brunswick jusqu'à nouvel ordre.

Dans une déclaration, le CN précise que le tronçon au sud de Truro est le seul de son réseau qui n’est pas praticable.

La compagnie ferroviaire affirme que ses équipes sont sur place, mais certaines réparations devront attendre jusqu'à ce que les eaux de crue se retirent .

La déclaration ne précise pas à quel moment ces réparations seront effectuées.

Passer par la route? Pas nécessairement plus efficace

En plus de la fermeture de la voie ferrée, plusieurs routes de la province sont aussi impraticables et causent un casse-tête aux entreprises de transports de marchandises.

Chez Maritime-Ontario, on précise que des retards de 48 à 72 heures sont possibles pour les livraisons en Nouvelle-Écosse.

Des camions de livraison de marchandises

Nous travaillons avec diligence pour réduire les retards grâce à un plan de déviation établi , peut-on lire dans un avis sur le site web de l’entreprise.

L’entreprise Armour Transport Systems émet un avis similaire, en indiquant que certains clients subiront probablement des interruptions de service et que l’horaire de livraison sera ajusté.

Nous reprendrons nos activités normales dans toutes les régions dès qu'il sera possible de le faire en toute sécurité , affirme l'entreprise dans une déclaration.

La livraison du courrier par Postes Canada a été suspendue dans la province jusqu'à ce qu'il y ait une meilleure évaluation des zones de livraison sûres.

