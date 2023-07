Chrystia Freeland refuse d’accorder plus d’argent à Toronto

La ministre fédérale des Finances Chrystia Freeland a rejeté la demande de financement supplémentaire de la nouvelle mairesse de Toronto, Olivia Chow, lui conseillant plutôt de s’adresser à la province.

Dans une lettre de plus de deux pages adressée à la mairesse, Mme Freeland affirme que le gouvernement ontarien a la responsabilité constitutionnelle et la capacité financière d’aider Toronto à combler son manque à gagner. Nous nous attendons fermement à ce qu'elle le fasse , écrit-elle.

Les fonctionnaires municipaux estiment que, sans aide financière supplémentaire, il manquera 927 millions de dollars dans le budget de la Ville.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Toronto Olivia Chow demande un financement plus importants des autres de paliers de gouvernement. Photo : Radio-Canada / Alex Lupul

La ministre des Finances calcule qu’Ottawa versera 1,86 milliard de dollars à la Ville de Toronto au cours du présent exercice financier.

Chrystia Freeland énumère les projets et programmes qu’Ottawa soutient et a soutenus au cours des dernières années, notamment pour construire des infrastructures et pour aider Toronto à faire face à la pandémie.

Cependant, la capacité du gouvernement fédéral à dépenser n'est pas infinie – et le soutien d'urgence que nous avons fourni pendant la pandémie a directement conduit à l'excellente situation financière dont jouit actuellement la province de l'Ontario.

Le directeur du Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario prévoit que la province aura un surplus de 10,6 milliards de dollars d’ici l’exercice financier de 2025-2026, soit bien plus que les 4,4 milliards de dollars estimés par le gouvernement Ford.

Depuis mon entrée en fonction au début du mois, la province a exprimé sa volonté d'être partenaire de la Ville de Toronto. Je garde espoir que le gouvernement fédéral se joigne également à nous , a déclaré la mairesse Olivia Chow, dans une déclaration écrite.

Elle note que l’esprit de collaboration a permis à la Ville d’obtenir un financement supplémentaire pour l’hébergement des demandeurs d’asile. Le fédéral a en effet annoncé la semaine dernière l’octroi de 97 millions de dollars supplémentaires à Toronto qui ne peut loger tous les réfugiés qui sont de plus en plus nombreux dans la métropole.

C'est le genre de partenariats permanents dont nous avons besoin pour pouvoir offrir des logements abordables, un transport en commun rapide et fiable et de bons services publics aux Torontois dans les prochaines années.

Avec les informations de La Presse canadienne