Le retour en force des saumons sockeye dans la rivière Alsek demeure un mystère

Le nombre de saumons sockeye qui remonte les eaux de la rivière Alsek, au Yukon, devrait être supérieur à la moyenne pour une deuxième année consécutive, mais les raisons derrière ce rebond demeurent un mystère.

Ceci alors que leurs nombres ont été particulièrement bas pendant des années.

L’année dernière, Pêches et Océans Canada s’attendait au retour de 11 000 saumons sockeye pour la période de fraie dans la rivière Alsek, mais le nombre réel s’est avéré plus du double des prédictions. Il s’agissait même du plus grand nombre en plus de 20 ans.

Pêche et Océans Canada s’attend d’ailleurs à ce que les chiffres de cette année soient presque aussi importants que ceux de l’année dernière dans cette rivière qui s’écoule jusque dans le nord de la Colombie-Britannique et l’Alaska.

Nos chiffres pour les premières montées sont très bas, mais pour la montée plus tardive, de la fin août à septembre, nous avons des prévisions un peu plus importantes que la moyenne avec 30 000 poissons , explique le gestionnaire des rivières transfrontalières pour l’agence gouvernementale, Tom Buzzell.

Ce n’est pas clair, selon lui, pourquoi les saumons font un retour dans la rivière Alsek alors que les chiffres sont en baisse depuis les années 90, avant de faire une remontée en 2022.

La raison peut être un plus grand taux de survie dans l’océan, mais nous n’avons pas de réponses définitives , avance-t-il.

Cependant, le nombre de saumons sockeye continue de baisser en Colombie-Britannique, notamment en raison des températures de l’eau plus chaude. La province a restreint la pêche aux saumons sockeye dans le fleuve Fraser afin d’aider les efforts de préservation.

Malgré tout, le nombre de saumons dans la province y est beaucoup plus important qu’au Yukon. Environ 4,8 millions de saumons sockeye nagent chaque année le fleuve Fraser, mais seul le tiers devrait arriver remonter le cours d’eau cette année.

La pêche de subsistance est ouverte actuellement dans la rivière Alsek. Les Premières Nations Champagne et Aishihik y pêchent le saumon depuis des millénaires. Puis, dépendamment du nombre actuel de poissons qui transiteront par la rivière, la pêche récréative pourrait ouvrir à la mi-août dans la région, indique Tom Buzzell.

Cette perspective enchante le directeur général de l’Association des chasse et pêche du Yukon (YFGA), Eric Schroff : J’ai pêché là-bas quelques fois au cours de la dernière décennie. C’est chouette de pouvoir espérer l’ouverture d’une saison cette année. Pour plusieurs Yukonnais, c’est la seule chance qu’ils ont de pêcher du saumon ici.

Il explique qu’avec le nombre de poissons à la baisse dans les dernières années, la pêche récréative du saumon sockeye était toujours incertaine. Il ajoute que peu de gens vont pêcher ce saumon lorsque la saison est ouverte, mais que, pour ceux qui le font, c’est une expérience spéciale.

Les gens sont prudents avec le nombre de poissons qu’ils peuvent pêcher et chérissent leur expérience en espérant pouvoir revenir l'année suivante , illustre-t-il.

D'après les informations d'Ethan Lang