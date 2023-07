Le réseau social TikTok a lancé lundi un nouvel outil qui permet de publier des messages contenant seulement du texte, une nouveauté pour cette plateforme qui se consacrait jusqu'ici aux vidéos et aux images.

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux internautes de partager des histoires, des poèmes, des paroles [de chanson] et d'autres contenus écrits, ce qui donne aux créateurs et aux créatrices une autre manière de s'exprimer , a indiqué dans un communiqué la filiale du groupe chinois ByteDance.

TikTok offre aux utilisateurs et utilisatrices qui créent du contenu écrit d'ajouter du son, d’indiquer une localisation, ou encore d'autoriser des commentaires. Le mode Duets permet également de publier son propre message à côté de celui d’une autre personne.

Élargir son offre

Construite sur le modèle des vidéos de format court, qui a fait sa popularité, TikTok cherche à se diversifier.

Le réseau social a notamment fait passer progressivement la longueur maximale de ses vidéos de 15 secondes à son lancement, en 2017, à 10 minutes, afin de concurrencer l'un de ses grands rivaux, YouTube, qui a lui-même créé les formats courts YouTube Shorts, inspirés de TikTok.

Ce nouveau format textuel constitue une solution de rechange de plus à Twitter, qui a changé son logo pour X lundi, dont l'hégémonie est de plus en plus contestée.

Outre les plateformes Mastodon, Bluesky, Post et Substack Notes, le géant Meta a lancé au début juillet son réseau social Threads, une extension d’Instagram fortement inspirée de Twitter. L’application compte aujourd'hui 117 millions d'utilisateurs et utilisatrices, selon le cabinet spécialisé Quiver Quantitative.

TikTok compte environ 1,4 milliard de comptes actifs mensuels, selon le site spécialisé Business of Apps.