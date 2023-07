Les deux piscines municipales de Baie-Comeau sont fermées

En raison de la qualité de l'eau, la piscine municipale du secteur Mingan à Baie-Comeau est fermée pour une durée indéterminée.

La Ville de Baie-Comeau a indiqué que l'eau de la piscine Napoléon-Paul-Otis n'était pas conforme aux normes de qualité bactériologique établies par Québec.

Cette fermeture s’ajoute à celle de la piscine du secteur Marquette, qui n’est toujours pas accessible au public pour une deuxième année consécutive.

La piscine municipale Saint-Nom-de-Marie, dans le secteur Marquette, est fermée pour la saison 2023 en raison d'un bris d'équipement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

En cette période de chaleur, la Municipalité invite la population à se tourner vers les plans d’eau naturels pour se rafraîchir.

On n'a malheureusement plus de piscines extérieures de disponibles. Malgré ça, on est chanceux. On a plusieurs plages et lacs qui sont disponibles aux alentours de Baie-Comeau , indique l’agent aux communications pour la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand.

Des tests de conformité devront être effectués avant la réouverture de la piscine du secteur Mingan. Nous ciblons un test de conformité au courant de la semaine. Nous vous tiendrons informé de la situation , peut-on lire sur la page Facebook de la Ville.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve