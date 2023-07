Un organisme visant à réduire le stress financier des personnes atteintes du cancer veut s'implanter à Sept-Îles et à Port-Cartier.

Le président et fondateur de Cancer Fermont, Denis Grenier, a fait le déplacement entre Fermont et Sept-Îles pour s'entretenir avec des partenaires et amorcer la création de Cancer Sept-Rivières.

L'organisme soutiendrait les personnes atteintes de cancer en remboursant les dépenses associées à un déplacement pour obtenir des traitements, comme l’hébergement, la nourriture ou le stationnement.

Denis Grenier espère que l'organisme pourrait commencer ses activités en 2024 ou, au plus tard, au début de 2025.

À la recherche de partenaires financiers

Selon Denis Grenier, certaines grandes entreprises, comme les minières Champion Iron et ArcelorMittal Exploitation minière Canada, promettent un important financement pour soutenir le projet.

Dans mon rêve, je serais vraiment heureux si je pouvais avoir un 300 000 dollars pour débuter avec ces gros partenaires

Mais, je ne veux pas mettre de la pression sur ces gens-là. Moi, je ne suis pas l'homme qui va arriver et te dire : tu vas me donner 20 dollars, ce n'est pas vrai , souligne-t-il.

De son côté, ArcelorMittal estime qu'il est trop tôt pour commenter ce projet puisqu'aucune annonce officielle n'a été faite. L'entreprise indique qu'elle soutient Cancer Fermont depuis plusieurs années.

Nous soutiendrons assurément Monsieur Grenier dans ses efforts pour aider également les personnes de la région de Sept-Îles/Port-Cartier qui sont atteintes d’un cancer , indique par courriel la directrice des communications chez ArcelorMittal, Annie Paré.

Denis Grenier prévoit également de rencontrer d'autres entreprises de la région, comme la minière Rio Tinto et l'aluminerie Alouette.

Un remboursement jugé insuffisant

De son côté, le Conseil pour la protection des malades salue l'initiative de Denis Grenier. D’autant plus que le président du Conseil, Paul Brunet, déplore la politique d’aide financière du gouvernement du Québec et l’accès des soins en région.

Avec les derniers rajustements faits en 2021 par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les indemnisations générales pour les patients qui doivent se déplacer pour des soins sont actuellement de 108 dollars pour une nuitée d'hébergement et de 20 cents par kilomètre pour les déplacements de plus de 200 km.

Le travail que les organismes communautaires font dans leur milieu est extrêmement important pour aider les patients à trouver un chemin qui soit digne et noble. Et surtout, à ne pas être pénalisé financièrement lorsque l'État n'est pas au rendez-vous quand il s'agit d'offrir des soins et de dédommager les patients qui doivent se déplacer , estime Paul Brunet.

Après le lancement de Cancer Sept-Rivières, Denis Grenier souhaite créer des organismes similaires à Havre-Saint-Pierre et à Baie-Comeau.

Avec les informations de Catherine Gosselin