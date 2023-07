Des restes humains découverts par un pêcheur à Sainte-Thérèse de la Gatineau

Des restes humains ont été découverts, lundi, par un pêcheur sur le petit lac rond, aussi connu comme le lac des pères, à Sainte-Thérèse de la Gatineau en Outaouais.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), un résident a pêché un pied humain, vers 11 h.

Le pêcheur pensait avoir au bout de sa ligne une grosse prise, mais il a ramené un pied dans sa chaloupe [...] Il y a peu d’équivoque possible. Ce n’est pas un simple ossement trouvé, c’est vraiment un pied. À ce moment-là, ça ne fait pas de doute, ce sont des restes humains qui ont été retrouvés , a expliqué le sergent Éric Cadotte, porte-parole pour la SQ .

Des plongeurs de la SQ sont attendus sur les lieux afin de tenter, peut-être, de retrouver d’autres restes ou même une dépouille , a-t-il ajouté.

Une équipe de l'identité judiciaire a été dépêchée sur place et les services du laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale seront sollicités pour tenter d’identifier une personne, en lien avec la macabre découverte.

On est à recueillir les témoignages des personnes qui étaient sur les lieux et on s'assure de faire un bon travail d’analyse pour recueillir les éléments trouvés sur place et rechercher d’autres éléments. Mais assurément, en parallèle, il y a tout un travail d’enquête qui va démarrer pour essayer de faire des liens avec les disparitions , note le sergent Éric Cadotte.

L’enquête se poursuit afin de déterminer s’il s’agit d’une mort naturelle, accidentelle ou si des gestes criminels ont été posés.