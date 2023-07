Des employés de la Société des alcools du Manitoba poursuivront la grève cette semaine pour faire pression sur la société de la Couronne. Leur syndicat estime que celle-ci ne fait pas d'offres de salaires équitables dans les négociations autour du renouvellement de leur contrat.

Les travailleurs du centre de distribution à la rue King Edward à Winnipeg seront en grèves de mardi à jeudi, alors que les employés des magasins d'alcool vont protester mercredi et jeudi.

Les contrats de plus de 1400 travailleurs ont expiré en mars 2022 et plusieurs négociations ont été menées depuis.

Le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (SEGM,) Kyle Ross, dénonce que le fait que le syndicat reçoit toujours la même réponse: c’est tout ce que nous pouvons offrir .

Vu qu’il n’y a pas de changement dans l’offre de l’employeur, nous annonçons que les travailleurs des magasins d’alcool haussent le ton dans les mesures de grève qu’ils entreprennent , a-t-il déclaré.

Il indique que le syndicat n’a cependant pas encore sollicité des travailleurs pendant plus de temps pour que les Manitobains puissent encore se procurer de l'alcool et profiter des breuvages estivaux. Il espère trouver un juste équilibre en gardant les Manitobains de leur côté, tout en faisant pression sur la province.

La plupart des magasins d'alcool avaient fermé leurs portes, mercredi dernier, car les travailleurs avaient tenu une journée de grève ce jour-là. Quelques magasins étaient cependant restés ouverts à Winnipeg et Brandon, car des gestionnaires avaient pris le relais.

Le SEGM indique que les employés du Centre de distribution qui sont en grève incluent ceux qui travaillent dans des entrepôts, ainsi que ceux qui font des tâches administratives pour des divisions touchant, entre autres, les magasins de vin spécialisé, les magasins de cannabis et la chaîne d'approvisionnement.

La Société des alcools et des loteries du Manitoba leur a offert un contrat de quatre ans avec une augmentation de deux pour cent par année.

Kyle Ross estime qu'une hausse de 3,3 % serait plus acceptable, car ce chiffre est lié à l'indice des prix à la consommation.

La première ministre Heather Stefanson et d’autres membres du cabinet d'ailleurs une hausse salariale de 3,3 % cette année et un autre 3.4 %en 2024, dénonce Kyle Ross.

Si c’est suffisant pour elle, c’est suffisant pour nous.

Il a accusé la première ministre de s'être mêlée aux négociations menées par le comité de négociation de la Société des alcools et des loteries du Manitoba.

Ce qui est clair c’est que Heather Stefanson et son cabinet mènent la barque ici. Le gouvernement de Heather Stefanson impose des salaires répressifs sur les travailleurs au travers du secteur public , indique Kyle Ross. Le mandat provincial salarial n’est pas pris de la réalité des travailleurs du Manitoba, pour subvenir à leurs besoins de base avec cette inflation drastique.

Le gouvernement provincial a nié toute interférence dans ces négociations et il ajoute que cela peut seulement se faire entre le syndicat et la Société des alcools et des loteries du Manitoba.

Avec les informations de Darren Bernhardt