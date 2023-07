Le caucus de présession du Parti québécois transféré d’Alma à Québec

Le caucus de présession du Parti québécois (PQ) qui devait se tenir à Alma le 31 août aura plutôt lieu dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec.

Le PQ a pris cette décision en raison de l'élection partielle qui devra être déclenchée dans cette circonscription à la suite de la démission de la députée caquiste Joëlle Boutin, la semaine dernière.

Le caucus en vue de la rentrée parlementaire devait se tenir à l'hôtel Universel d'Alma avec les trois députés de la formation. Une assemblée militante était notamment prévue la veille en soirée. Une tournée médiatique ainsi qu’une rencontre avec des intervenants et groupes de la région étaient aussi à l’horaire.

Selon le directeur de la recherche de l'aile parlementaire du PQ et ancien candidat dans Lac-Saint-Jean, William Fradette, l'événement aurait réuni quelques dizaines de personnes.

C'est une décision qui s'imposait en raison de la démission il y a quelques jours de la députée de Jean-Talon. C'est normal que le parti doive se concentrer sur la partielle qui s'en vient, dont on ne connaît pas la date d'ailleurs, parce que c'est le gouvernement qui va décider le moment où ça va être déclenché. C'est une décision qu'on n'avait pas le choix de prendre malheureusement, puis on l'a prise le plus vite possible justement pour ne pas mettre personne dans l'embarras. Pour avoir parlé à plusieurs militants, les gens comprennent aussi , a expliqué William Fradette.

La date du caucus dans Jean-Talon n'est pas encore établie.

L'élection partielle devra avoir lieu d'ici janvier 2024. La session d'automne à l'Assemblée nationale débutera le 12 septembre.

William Fradette a assuré que le chef du PQ , Paul St-Pierre Plamondon, devrait revenir rapidement dans la région.

Avec les informations de Michel Gaudreau