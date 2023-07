Chloé Robichaud et Sophie Dupuis présenteront leurs films au TIFF

Les réalisatrices québécoises Chloé Robichaud et Sophie Dupuis seront du Festival international du film de Toronto (TIFF) en septembre. Elles y dévoileront leurs films Les jours heureux et Solo en première internationale.

Chloé Robichaud est une habituée du rendez-vous cinématographique de la Ville Reine. Ses deux premiers films, Sarah préfère la course (2013) et Pays (2016), y ont été présentés. Elle a aussi mis la main sur le prix du meilleur court-métrage canadien en 2019.

Les jours heureux, sa plus récente offrande, montre Sophie Desmarais en cheffe d’orchestre ambitieuse, coincée entre une relation paternelle difficile, une carrière en pleine effervescence et une relation amoureuse avec une violoncelliste du nom de Naëlle. Il sera présenté en salle à compter du 20 octobre prochain.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Quant à Sophie Dupuis, qui a déjà représenté le Canada aux Oscars, elle dévoile avec Solo son troisième long métrage. Elle fait le récit d’un coup de foudre qui devient toxique entre deux drag queens qui font vibrer la vie nocturne de Montréal. Il prendra l’affiche au Québec le 15 septembre.

Parmi les autres films qui seront présentés en première au TIFF , on retrouve le thriller de Michael Keaton Knox Goes Away, qui met en vedette Al Pacino, et le film Poolman de Chris Pin, avec Annette Bening.

Avec les informations de La Presse canadienne