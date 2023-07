Un design lumineux noué par Annie Legault

Passer la porte de l’atelier d’Annie Legault dans le quartier Griffintown, à Montréal, c’est comme se glisser dans un cocon douillet. La créatrice y travaille avec minutie pour faire naître des luminaires et des abat-jour en fibre naturelle. Ses mains expertes tissent la corde.

Il y a 10 ans, la designer textile Annie Legault lançait sa compagnie, Amulette, portée par le désir de s’inscrire au centre d’une démarche combinant art, design et artisanat. De fil en aiguille, ses créations de fibre ont tissé une signature unique dans le paysage canadien.

Le geste est très, très répétitif. Ça peut être difficile physiquement , fait-elle remarquer. Néanmoins, elle trouve un ancrage dans sa pratique et une façon d’entrer dans un état méditatif.

Mon espace, mon atelier, c’est mon havre de paix.

Ouvrir en mode plein écran Annie Legault utilise entre autres de la corde canadienne pour confectionner ses créations. Photo : Radio-Canada / Jean-François Benoît

Éloge du design chaleureux

Lassée par la popularité de certaines matières froides , comme le béton et l’aluminium, l’artiste est débarquée avec une proposition contemporaine qui apporte une chaleur indéniable aux espaces.

Les imperfections liées à l’implication humaine dans ses pièces leur confèrent, selon elle, une dimension intéressante. Tout est fait main à 100 %. Annie Legault emploie une technique ancestrale propre au métier d’art et l’a faite sienne.

Ouvrir en mode plein écran La designer utilise une technique ancestrale pour créer des lampes au style contemporain. Photo : Radio-Canada / Jean-François Benoît

J’ai simplifié, simplifié, simplifié une ancienne technique de vannerie pour l’adapter à ce que j’avais envie de faire : quelque chose de plus épuré , détaille-t-elle.

Dès le début d’Amulette, Annie Legault a opté pour la matière naturelle, de la corde canadienne. Elle s’est laissée séduire depuis peu par la fibre synthétique.

Maintenant, je m’ouvre à des couleurs un peu plus flash que je ne peux pas avoir avec la teinture naturelle sur du coton , précise la diplômée du programme de fibres et pratiques matérielles de l’Université Concordia.

Tisser sa toile ici et ailleurs

Le design d’atmosphère d’Annie Legault plaît, tant ici qu’à l’étranger. Les commandes se multiplient, tout particulièrement en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

En 2019, elle a remporté le prix du public au RADO Star Prize Canada, à l'occasion du Salon du design intérieur de Toronto. Le groupe Centre Eaton/Ivanhoé Cambridge lui a confié par ailleurs sa vitrine de la rue Sainte-Catherine, à Montréal, au printemps 2021, pour qu’elle l’habille d’une géante installation d’art public.

Ouvrir en mode plein écran En 2021, Annie Legault a laissé sa marque dans la vitrine du Centre Eaton/Ivanhoé Cambridge, à Montréal. Photo : Raphaël Rivest

Ce qui me motive le plus dans mon travail, c'est de me renouveler, de trouver des nouvelles idées, de les mettre à exécution , raconte Annie Legault, fébrile.

Méticuleuse et organisée, elle conserve jalousement à son horaire des moments de recherche et développement pour continuer de repousser les limites de son imagination.

Avec les informations de Marie-Eve Dumulong pour le magazine télé Tout inclus.